Τέλος ο Τσοκάνης από τον Βόλο

Ο Βόλος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Τάσο Τσοκάνη. Ο 35χρονος μέσος αποχωρεί από τη θεσσαλική ομάδα μετά από επτά χρόνια συνεχούς παρουσίας, ολοκληρώνοντας έναν σημαντικό κύκλο στην καριέρα του με τον σύλλογο.

Η φετινή χρονιά δεν εξελίχθηκε όπως θα επιθυμούσε ο έμπειρος ποδοσφαιριστής, καθώς μέχρι την αποχώρησή του είχε καταγράψει μόλις δύο συμμετοχές. Η πρώτη ήταν στην εντός έδρας αναμέτρηση του πρωταθλήματος με τον Ηρακλή, η οποία ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1. Η δεύτερη ήρθε στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, στην ήττα του Βόλου με 3-2 από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Στη συνέχεια, ο Τσοκάνης αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού, με αποτέλεσμα να μην καταγράψει άλλη συμμετοχή πριν από τη λύση της συνεργασίας του με τους Θεσσαλούς.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Βόλος ELABET ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Τάσο Τσοκάνη, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται καλή συνέχεια».