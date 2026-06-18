Παναθηναϊκός: Η κατάσταση στο ΟΑΚΑ ενόψει της ρεβάνς με την Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τον πρώτο του αντίπαλο στην ευρωπαϊκή του πορεία για τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς θα αντιμετωπίσει την Πάκσι στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι «πράσινοι» θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους εκτός έδρας, με την πρώτη αναμέτρηση να διεξάγεται στην Ουγγαρία στις 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου στην Αθήνα.

Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ, το οποίο θα αποτελέσει και φέτος την έδρα του «τριφυλλιού» στις εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η κατάσταση του ΟΑΚΑ ενόψει Πάκσι

Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, με την αντικατάσταση του χλοοτάπητα να αποτελεί βασική προτεραιότητα ώστε το γήπεδο να είναι απολύτως έτοιμο για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι τεχνικές εργασίες που αφορούν το στέγαστρο Καλατράβα, καθώς και σειρά έργων συντήρησης σε διάφορα σημεία του σταδίου. Οι εκκρεμότητες αυτές επηρέασαν και τον προγραμματισμό των φιλικών αγώνων του «τριφυλλιού».

Για τον λόγο αυτό, το φιλικό με τη Γκρασχόπερς στις 11 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, δίνοντας επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών στο ΟΑΚΑ.

Δεν τίθεται θέμα έδρας για τον Παναθηναϊκό

Παρά το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί, ορισμένα τμήματα του σταδίου θα παραμείνουν προσωρινά κλειστά.

Στόχος των αρμόδιων φορέων είναι το ΟΑΚΑ να είναι πλήρως λειτουργικό για τις ανάγκες των ευρωπαϊκών αγώνων του Παναθηναϊκού, μέχρι να ολοκληρωθούν οριστικά όλα τα έργα.

Έτσι, η κρίσιμη ρεβάνς με την Πάκσι θα διεξαχθεί κανονικά στο Ολυμπιακό Στάδιο, με τους «πράσινους» να επιστρέφουν στην ευρωπαϊκή δράση μπροστά στο κοινό τους, έστω κι αν η διαθέσιμη χωρητικότητα δεν θα αγγίζει ακόμη το 100% των δυνατοτήτων του γηπέδου.