Αντίπαλος Παναθηναϊκού: Από το πυρηνικό εργοστάσιο της πόλης στην Ευρώπη η Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τον πρώτο του ευρωπαϊκό αντίπαλο, καθώς στον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League θα αντιμετωπίσει την ουγγρική Πάκσι.

Οι «πράσινοι» θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα στο ΟΑΚΑ, με φόντο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

To onsports.gr σας παρουσιάζει το προφίλ της αντιπάλου του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Conference League.

Ποια είναι η Πάκσι

Η Πάκσι αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις συλλόγων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ιδρύθηκε το 1952 στην πόλη Πακς της Ουγγαρίας και αγωνίζεται στο «Fehérvári úti Stadion», χωρητικότητας 6.150 θεατών. Τα χρώματά της είναι το πράσινο και το λευκό, ενώ είναι γνωστή και με το προσωνύμιο «Atomcsapat», λόγω του πυρηνικού εργοστασίου που βρίσκεται στην περιοχή.

Παρότι δεν συγκαταλέγεται στα παραδοσιακά μεγαθήρια του ουγγρικού ποδοσφαίρου, η άνοδός της τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή. Η πρώτη συμμετοχή της στην κορυφαία κατηγορία της χώρας ήρθε τη σεζόν 2005/06 και έκτοτε κατάφερε να καθιερωθεί ως μία σταθερή δύναμη της NB I.

Η ανοδική πορεία και οι μεγαλύτερες επιτυχίες

Η πρώτη μεγάλη διάκριση στην ιστορία της ήρθε τη σεζόν 2010/11, όταν τερμάτισε στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος Ουγγαρίας και εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League.

Τα τελευταία χρόνια η Πάκσι έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές ομάδες της χώρας, με αποκορύφωμα την κατάκτηση των δύο μοναδικών μεγάλων τίτλων της ιστορίας της. Συγκεκριμένα, κατέκτησε το Κύπελλο Ουγγαρίας τις σεζόν 2023/24 και 2024/25, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πρόοδό της.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην τρίτη θέση, πίσω από τις Γκιόρ και Φερεντσβάρος, με απολογισμό 15 νίκες, 8 ισοπαλίες και 10 ήττες, εξασφαλίζοντας για ακόμη μία χρονιά ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Η ευρωπαϊκή παρουσία

Η φετινή σεζόν θα είναι η τέταρτη συνολικά ευρωπαϊκή συμμετοχή της Πάκσι και η τρίτη συνεχόμενη. Αν και δεν έχει καταφέρει ακόμη να φτάσει σε φάση ομίλων ή League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη πρόοδο.

Στις προηγούμενες ευρωπαϊκές της παρουσίες έχει πανηγυρίσει προκρίσεις απέναντι σε ομάδες όπως η Τρόμσο, η ΑΕΚ Λάρνακας και η Μάριμπορ.

Την περσινή σεζόν ξεκίνησε από τα προκριματικά του Europa League, αποκλείστηκε από την Κλουζ, συνέχισε στο Conference League αποκλείοντας τη Μάριμπορ και σταμάτησε την πορεία της απέναντι στην Πολίσια Ζίτομιρ.

Η μεγάλη ιδιαιτερότητα

Το στοιχείο που κάνει την Πάκσι να ξεχωρίζει σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι η φιλοσοφία της στη στελέχωση του ρόστερ.

Η ομάδα βασίζεται αποκλειστικά σε Ούγγρους ποδοσφαιριστές, αποτελώντας μία από τις ελάχιστες επαγγελματικές ομάδες της ηπείρου που ακολουθούν τόσο αυστηρά αυτή την πρακτική.

Η συγκεκριμένη επιλογή έχει δημιουργήσει ένα απόλυτα ομοιογενές σύνολο, με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα και έμφαση στην ανάπτυξη του εγχώριου ταλέντου.

Ο προπονητής και η αγωνιστική φιλοσοφία

Στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται από το 2023 ο 64χρονος Γκιόργκι Μπόγκναρ, ένας από τους πιο έμπειρους προπονητές του ουγγρικού ποδοσφαίρου και πρώην διεθνής μέσος.

Ο Μπόγκναρ έχει συνδέσει το όνομά του με τη σύγχρονη επιτυχία του συλλόγου, οδηγώντας την Πάκσι στις δύο διαδοχικές κατακτήσεις Κυπέλλου.

Η ομάδα του αγωνίζεται συνήθως με διάταξη 3-5-2, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα άκρα και στην επιθετική συμμετοχή των wing-backs.

Οι παίκτες που ξεχωρίζουν

Η Πάκσι στηρίζεται περισσότερο στη συλλογική λειτουργία παρά στις ατομικές μονάδες, ωστόσο υπάρχουν ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν.

Ο 39χρονος επιθετικός Ντάνιελ Μπόντε παραμένει μία από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της ομάδας, έχοντας ολοκληρώσει την περασμένη σεζόν με 14 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Σημαντική παρουσία διαθέτει επίσης ο Γιάνος Χαν, που πέτυχε 11 τέρματα στο πρωτάθλημα.

Στη μεσαία γραμμή ξεχωρίζει ο Άκος Βίντεκερ, ενώ ο πιο πολύτιμος ποδοσφαιριστής του ρόστερ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς είναι ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός Γκάμπορ Βας, με χρηματιστηριακή αξία που αγγίζει τις 700.000 ευρώ.

Στο ρόστερ βρίσκεται και ο Μάρτιν Άνταμ, γνώριμος στο ελληνικό κοινό από το σύντομο πέρασμά του από τον Αστέρα Τρίπολης, πριν καθιερωθεί ως διεθνής επιθετικός της εθνικής Ουγγαρίας.

Οι συνδέσεις με το ελληνικό ποδόσφαιρο

Παρότι η Πάκσι δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ ελληνική ομάδα σε επίσημη ευρωπαϊκή διοργάνωση, υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιρικοί δεσμοί με την Ελλάδα.

Ο Μάρτιν Άνταμ αγωνίστηκε στον Αστέρα Τρίπολης πριν επιστρέψει στην πατρίδα του, ενώ από την Πάκσι έχει περάσει και ο Γκέργκελι Νάγκι, ο οποίος φόρεσε στο παρελθόν τις φανέλες της ΑΕΛ, της Λαμίας και του ΠΑΣ Γιάννινα.

Παράλληλα, ο νυν επιθετικός της Φερεντσβάρος και διεθνής Ούγγρος Μπαρνάμπας Βάργκα αγωνίστηκε στην Πάκσι τη σεζόν 2022/23 πριν πραγματοποιήσει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

Μία αντίπαλος που απαιτεί σοβαρότητα

Ο Παναθηναϊκός δικαιολογημένα θεωρείται το φαβορί του ζευγαριού, ωστόσο η Πάκσι μόνο αμελητέα ποσότητα δεν είναι. Πρόκειται για μία καλά οργανωμένη ομάδα, με σταθερή παρουσία στις εγχώριες διοργανώσεις, ξεκάθαρη αγωνιστική φιλοσοφία και αξιοσημείωτη συνοχή.

Οι «πράσινοι» θα χρειαστεί να δείξουν απόλυτη συγκέντρωση από το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία, ώστε να βάλουν τις βάσεις για την πρόκριση και να ξεκινήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φετινή ευρωπαϊκή τους πορεία.