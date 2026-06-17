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Παναθηναϊκός: Με την ουγγρική Πάκσι στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League

Ο Παναθηναϊκός έμαθε αντίπαλο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Παναθηναϊκός: Με την ουγγρική Πάκσι στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League
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Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάκσι στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα στο ΟΑΚΑ στις 30 Ιουλίου.

Σε περίπτωση πρόκρισης οι «πράσινοι» θα μάθουν τον επόμενο αντίπαλό τους στην κλήρωση για τον τρίτο γύρο των προκριματικών της διοργάνωσης στις 20 Ιουλίου.

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