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Δούκας για Βοτανικό: «Μετράμε αντίστροφα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού!»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρουσίασε τις εργασίες για το στέγαστρο και τη μεταλλική πεζογέφυρα στον Βοτανικό.

Δούκας για Βοτανικό: «Μετράμε αντίστροφα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού!»
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Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Τρεβίζο, παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με δύο κομβικά τμήματα της κατασκευής, τη μεταλλική πεζογέφυρα και το στέγαστρο του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Οι συγκεκριμένες υποδομές αποτελούν βασικά στοιχεία του συνολικού σχεδιασμού της νέας έδρας του Παναθηναϊκού, με τις εργασίες να προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό και το ενδιαφέρον των φίλων της ομάδας να παραμένει ιδιαίτερα έντονο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων:

«Είμαστε στην Αθήνα και κατευθυνόμαστε για Τρεβίζο.

Ο λόγος; Πάμε στην εταιρεία Maeg που έχει αναλάβει δύο πολύ κρίσιμες κατασκευές για το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού: τη μεταλλική πεζογέφυρα και, βεβαίως, το στέγαστρο.

Βρισκόμαστε στο εργοστάσιο και πίσω μου βρίσκονται οι μεταλλικές λαμαρίνες. Αυτές εδώ είναι. Έχουν ήδη παραγγελθεί και είναι εδώ πέρα. Πάνω σε αυτές θα μπορέσει να κρατηθεί το, επίσης, μεταλλικό στέγαστρο.

Τα περισσότερα μηχανήματα είναι πλήρως αυτοματοποιημένα και η κάθε επεξεργασία πρέπει να έχει ακρίβεια χιλιοστού. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε τόσους πολλούς εργάτες, όσο συστήματα αυτόματου ελέγχου.

Φεύγουμε, λοιπόν, από το κεντρικό εργοστάσιο. Εδώ υπάρχει το υλικό με το οποίο θα φτιαχτεί η μεταλλική κατασκευή για το στέγαστρο. Πάμε να δούμε τι ακριβώς επεξεργασίες θα γίνουν στα επόμενα εργοστάσια.

Βρισκόμαστε στο δεύτερο εργοστάσιο της Maeg. Στον συγκεκριμένο χώρο θα γίνει το βάψιμο, η βαφή του στεγάστρου.

Μετράμε αντίστροφα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού!»

https://www.instagram.com/reel/DZr3govtdkr/
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