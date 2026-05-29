Ολυμπιακός: «Θρυλικές στιγμές που δεν πρόκειται να ξεχάσουμε»

Δύο χρόνια συμπληρώνονται από την κατάκτηση του Europa Conference League από τον Ολυμπιακό. 

Γιώργος Κυριακόπουλος

Σαν σήμερα, το 2024, ο Ολυμπιακός πέτυχε τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διάκριση στην ιστορία του, κατακτώντας το Europa Conference League μετά τη νίκη 1-0 απέναντι στη Φιορεντίνα στον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας.

«Χρυσός» σκόρερ για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος βρήκε δίχτυα στο 116ο λεπτό της παράτασης και χάρισε την ευρωπαϊκή κούπα στους Πειραιώτες.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τον τελικό και την ιστορική κατάκτηση του τροπαίου, η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε σχετική ανάρτηση στα social media, αναφέροντας: «Θρυλικές στιγμές που δεν πρόκειται να ξεχάσουμε».

