ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για τη ρεβάνς των «8» στο Conference League

Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την «κιτρινόμαυρη» ενδεκάδα, ενόψει του ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο , για τα προημιτελικά του Conference League.

Η ΑΕΚ γνώρισε «βαριά» ήττα (3-0) από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο «Δικέφαλος» ψάχνει ένα… θαύμα, το οποίο είχε βρει πριν από 49 χρόνια και καλείται να επαναλάβει την ερχόμενη Πέμπτη (16/04) στην Allwyn Arena. Η μοναδική φορά που η ΑΕΚ βρέθηκε σε ημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης ήταν το 1977, όπου αντιμετώπισε τη Γιουβέντους για το Κύπελλο UEFA. Για να βρεθεί εκεί χρειάστηκε να πετύχει ένα έπος κόντρα στην αγγλική ΚΠΡ.

Η (τότε) ΑΕΚ του Φράντισεκ Φάντροκ είχε χάσει με 3-0 στο Λονδίνο, αλλά στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας «ισοφάρισε» το σκορ με τα τέρματα του Θωμά Μαύρου (σκόραρε δις) και του Μίμη Παπαΐωάννου και τελικά πήρε την πρόκριση στα πέναλτι με ήρωα τον τερματοφύλακα, Νίκο Χρηστίδη, ο οποίος είχε έρθει από τον πάγκο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε την πίστη του ότι η ομάδα του μπορεί να πετύχει ένα ποδοσφαιρικό θαύμα και στην προσπάθεια αυτή αποφάσισε να δώσει φανέλα βασικού στους Ζίνι και Κουτέσα. Ο πρώτος επί της ουσίας θα αγωνιστεί μαζί με τον Βάργκα στην επίθεση, ενώ Ελβετός αναμένεται να καλύψει το ένα άκρο στα εξτρέμ, με τον Κοϊτά να παίζει στο άλλο.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κοϊτά, Μαρίν Πινέδα, Κουτέσα, Ζίνι, Βάργκα, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεβ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Βίντα, Πένραϊς, Περέιρα.

Η ενδεκάδα της Ράγιο Βαγιεκάνο: Μπατάγια, Φελίπε, Λεζέν, Τσαβαρία, Ράτσιου, Σις, Λόπεθ, Παλαθόν, Γκαρθία, Ακχομάχ, Ντε Φρούτος, ενώ στον πάγκο είναι οι: Καρντένας, Μολίνα, Ντίαθ, Τρέχο, Αλεμάο, Καμέγιο, Γκουμπάου, Μπάλιου, Εσπίνο, Βαλεντίν, Μεντί.