ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: «Θέλουμε ένα αθλητικό θαύμα, θα πολεμήσουμε...» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

Ο Σέρβος τεχνικός εξέφρασε για ακόμα μια φορά την πίστη του ότι η ΑΕΚ μπορεί να κάνει την ανατροπή και να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά.

Επίσης, επεσήμανε ότι η τύχη δεν θα πρέπει να της γυρίσει την πλάτη, ενώ επεσήμανε ότι: «Χρειαζόμαστε το «fight. believe and never give up» για αύριο και τις τελευταίες τρεις εβδομάδες».

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

Στην αρχική τοποθέτησή του: «Χριστός Ανέστη, έχουμε αύριο τη ρεβάνς στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους, αν πρέπει να τελεστεί ένα ποδοσφαιρικό θαύμα τότε αύριο είναι η μέρα, όπως είπα στη Μαδρίτη, όσα είπα τότε ισχύουν, προσελκύσαμε την ατυχία, το αποτέλεσμα ήταν άδικο, πρέπει να το διαχειριστούμε. Αύριο πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να προσελκύσουμε την καλή τύχη, αν δούμε λεπτό προς λεπτό, με πλήρη στήριξη των οπαδών, είναι σημαντικό οι φίλαθλοι να μοιραστούν την ίδια τύχη με τους παίκτες, προσπαθούμε μαζί μέχρι τελευταίο λεπτό, υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε. Πρώτα να κερδίσουμε, να πολεμήσουμε στο γρασίδι κι αν κάνουμε αυτά τα δυο, ο τρίτος στόχος είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση»

Για το αν το ρητό του «παλέψτε, πιστέψτε και μην τα παρατάτε ποτέ» εφαρμόζει αύριο καλύτερα από κάθε άλλη φορά: «Ήξερα ότι θα με ρωτήσετε κάτι τέτοιο. Αν αυτό το μότο έπρεπε να εφαρμοστεί είναι όχι μόνο αύριο αλλά στις επόμενες εβδομάδες στην τελική ευθεία Πρέπει να βγάλουμε όσα έχουμε στο γρασίδι. Παίξαμε με μια ομάδα από τα κορυφαία πρωταθλήματα με μια καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες της αναμέτρησης και μας τιμώρησαν. Πρέπει να πιστέψουμε και να πολεμήσουμε στο μέγιστο επίπεδο, η ενέργειά μας να είναι στο υπερμέγιστο επίπεδο και θέλουμε τους φιλάθλους στο πλευρό μας. Πρέπει να αξίζουμε να μας βοηθήσει ο Θεός του ποδοσφαίρου. Αν συμβούν αυτά τότε τίποτα δεν είναι ανέφικτο».

Για το αν θα φρεσκάρει την ομάδα ενόψει και του ΠΑΟΚ: «Όλη τη σεζόν παίζουμε έτσι κάθε τρεις μέρες. Μια ολόκληρη βδομάδα ξεκούρασης δεν ήταν φυσιολογικό. Προετοιμάζουμε τις επόμενες δύο με τρεις αναμετρήσεις. Πάντα χρειάζονται διορθώσεις στα πλάνα. Αλλά για την αυριανή αναμέτρηση πρέπει να πολεμήσουμε στο κάθε λεπτό. Θέλω να δώσω όλη την ενέργεια στην αυριανή αναμέτρηση γιατί πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε. Μετά θα δούμε την επόμενη αναμέτρηση».

Για το αν η ΑΕΚ πρέπει να έχει διαφορετική τακτική σε σχέση με το Βαγέκας: «Πρώτα η Ράγιο δεν παίζει το ίδιο εντός με εκτός έδρας. Ξέρουν ότι υπάρχουν άλλες συνθήκες στο δικό τους γήπεδο. Έχουν γρήγορους και τεχνικούς παίκτες που είναι γρήγοροι στην κόντρα. Εκτός είναι περισσότερο ισπανική ομάδα. Η αναμέτρηση αύριο δεν θα είναι η ίδια. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Με 3-0 στην πλάτη πρέπει να επιτεθείς, να ρισκάρεις, αλλά δεν μπορούμε και να αφήσουμε κενά πίσω και να δεχθούμε γκολ. Ακόμη και ένα γκολ να δεχθείς στο ποδόσφαιρο δεν είναι καταστροφή, αλλά πρέπει να δούμε το κάθε λεπτό ξεχωριστά με πίστη, ενέργεια και συγκέντρωση. Πρέπει να είμαστε καλύτερη στο τελευταίο κομμάτι της επίθεσης. Περιμένω μια πιο συμπαγή Ράγιο».

Για τον αντικαταστάτη του Γιόβιτς στην επίθεση: «Πιστεύω πως έχουμε έρθει εδώ χάρη στο δικό μας παιχνίδι. Πάντα εξαρτιόμαστε από τη δική μας απόδοση. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες από το σκάουτινγκ που μπορεί να βοηθήσει. Τα πάντα εξαρτώνται από τη δική μας απόδοση».

Γιατί η ΑΕΚ στην Ισπανία δεν είχε τη σωστή νοοτροπία στο παιχνίδι, όπως είπε ο Ρέλβας: «Είμαι χαρούμενος όταν βλέπω τους παίκτες μου να απαντάνε όπως ο Ρέλβας. Αυτό μου δίνει μια ήρεμη βραδιά. Ξέρουμε τα λάθη, αποδεχόμαστε την κριτική και έχουν καταλάβει πλήρως ό,τι έχουμε αναλύσει στα αποδυτήρια. Μπορεί να υπάρχουν δικαιολογίες και λόγοι, αλλά όλα αυτά είναι στο παρελθόν. Επικεντρωνόμαστε αύριο και τα λόγια του Φελίπε μου δείχνουν ότι είμαστε έτοιμοι για αύριο».

Για το αν η διαχείριση των δυνάμεων της ΑΕΚ πρέπει να είναι κοινή και στα δύο ημίχρονα: «Παίζουμε λεπτό με λεπτό. Όχι 15λεπτα. Θα παίξουμε 90 ή 120, όλα είναι πιθανά. Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια. Θα είναι πολύ καλό αν σκοράρουμε στην αρχή, θα πάρει φωτιά το γήπεδο, αλλά θα είναι σημαντικό όποτε κι αν πάρουμε το προβάδισμα. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε επιθετικά και να είμαστε κυριαρχικοί και κυριαρχικοί. Πρέπει να παίξουμε έξυπνα, να προσέξουμε τα πάντα και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αύριο θα παίξουμε με εξυπνάδα και πλήρη ενέργεια».

Για το αν το πνευματικό ή το σωματικό κομμάτι θα παίξει μεγαλύτερο ρόλο και το μήνυμα στους οπαδούς: «Νομίζω το πνευματικό περισσότερο από το σωματικό. Εκεί είμαστε καλοί. Δεν έχουμε σκαμπανεβάσματα εκεί, έχουμε παίκτες που μπορούν να αποδίδουν ανά τρεις μέρες. Έχουμε παίκτες που μπορούν να το διαχειριστούν. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ζω σε αυτήν την πόλη, το νιώθω και τις τελευταίες μέρες βλέπω ότι πιστεύουν σε εμάς και στην πρόκριση. Αυτή την πίστη να τη φέρουν και αύριο και να σπρώξουν την ομάδα».