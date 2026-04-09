Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ, Νίκολιτς: «Στην έδρα μας, με τον κόσμο μας, έχουμε πίστη ότι θα το γυρίσουμε»

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ είχε μια καταστροφική βραδιά στη Μαδρίτη, υπέπεσε σε πολλά λάθη, έχασε ευκαιρίες και τελικά γνώρισε «βαριά» ήττα (3-0) από τη Ράγιο Βαγιεκάνο και πλέον ψάχνει ένα… θαύμα στη ρεβάνς της Allwyn Arena.

Τίποτα δεν πήγε καλά στο Βαγιέκας, με την «Ένωση» να έχει πλέον μπροστά της ένα… βουνό να ανέβει για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας στην CosmoteTV μετά το τέλος του αγώνα εξέφρασε την πίστη του ότι η ΑΕΚ, έχοντας τη δυναμική στήριξη του κόσμου της, μπορεί να πετύχει τη μεγάλη ανατροπή. Επίσης, αναφέρθηκε και στον απαράδεκτο, για ευρωπαϊκό επίπεδο, αγωνιστικό χώρο του Βαγιέκας.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Στο ποδόσφαιρο παίρνεις αυτό που δικαιούσαι. Σήμερα ήμασταν άτυχοι. Το σκορ μπορεί να ανατραπεί. Ηταν απαράδεκτος ο αγωνιστικός χώρος σε τέτοιο επίπεδο. Κάναμε λάθη.

Παρά τις προσπάθειές μας, είχε την κατοχή, είχαμε περισσότερες ευκαιρίες, δεν σκοράραμε. Φτάσαμε να δεχθούμε και τρίτο γκολ. Δικαιούμασταν να ήμασταν άτυχοι και πρέπει να δούμε γιατί συνέβη αυτό.

Σαφώς και το πιστεύουμε. Φτάσαμε εδώ με πίστη. Είναι δύσκολη η ρεβάνς. Σαφώς. Αλλά στη δική μας έδρα, με τον κόσμο μας, έχουμε πίστη ότι θα γυρίσουμε την κατάσταση».

«Το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του ματς»

Λίγο αργότερα ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου. Αναλυτικά όσα είπε:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Δεν είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Θεωρώ πως δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του ματς. Είχαμε περισσότερες προσπάθειες στο τέρμα, ευκαιρίες, αλλά δεν είχαμε τύχη. Δεν καταφέραμε να προσαρμοστούμε στις συνθήκες του κακού αγωνιστικού χώρου. Σε κρίσιμες στιγμές δεν πήραμε σωστές αποφάσεις και ο αντίπαλος τερματοφύλακας έκανε επεμβάσεις. Δεχθήκαμε ένα δεύτερο γκολ από ένα ριμπάουντ. Στο δεύτερο μέρος γλιστράγαμε πάλι πολύ και μετά ήρθε ένα άτυχο πέναλτι για το τελικό σκορ. Αυτό που συνέβη δεν αντικατοπτρίζει το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε τη ρεβάνς μπροστά στους φιλάθλους μας, στην έδρα μας. Πιστεύουμε στην ομάδα και στην έδρα μας θα πολεμήσουμε για τη νίκη και μετά να δούμε πως μπορούμε να κυνηγήσουμε το σκορ».

Για το αν το χέρι του Ρέλβας στο πέναλτι ήταν στήριξης και αν η ΑΕΚ μπορεί να κάνει την ανατροπή στη ρεβάνς: «Έχουμε απόλυτη πίστη ότι μπορούμε να το γυρίσουμε και αναμένω τη ρεβάνς στην έδρα μας. Σήμερα δεν μας πήγαν τα πράγματα. Είχαμε τις ευκαιρίες και αυτό το ατυχές πέναλτι. Και για μένα δεν ήταν, αλλά δόθηκε. Πρέπει να δούμε πως μπορούμε να αλλάξουμε την τύχη μας υπέρ μας αυτή τη φορά. Αυτό θα με απασχολεί, να βρω τον λόγο που μας εγκατέλειψε η τύχη γιατί δεν αξίζαμε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουν κάθε δικαίωμα στη Ράγιο να πανηγυρίζουν και ελπίζω να είμαστε εμείς που θα γιορτάζουμε στις εξέδρες την επόμενη φορά».

Για το τι θα ήθελε να βελτιώσει στην ψυχολογία ενόψει ρεβάνς και τι θα άλλαζε στον τρόπο προσέγγισης του αγώνα αναφορικά τον ρυθμό: «Αυτό που προέχει είναι να βρούμε τον λόγο που μας γύρισε την πλάτη η τύχη. Δεν ήταν μόνο τα γλιστρήματα, ήταν μια μπαλιά κάθετη που δεν πέρασε. Δεν είχαμε την ηρεμία και τη συγκέντρωση που απαιτούνταν. Έχουμε φτάσει ως τους 8 όμως. Δεν είμαστε χαρούμενοι και μένω σε αυτό. Πρέεπι να πούμε ότι ήταν ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, με ένταση. Δεν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, αλλά αυτό είναι».

Για το τι ακριβώς είχε ο κακός αγωνιστικός χώρος: «Το γνωρίζαμε. Και ο προπονητής της Ράγιο το είπε. Δεν είναι δικαιολογία και οι δύο ομάδες έπαιζαν. Εμείς πρέπει να δούμε τους λόγους που δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας».

Για την αλλαγή του Μάνταλου και γιατί δεν ξεκίνησε ο Μαρίν: «Ο Μαρίν είχε ένα πρόβλημα στον αστράγαλο από το ματς με τον Ολυμπιακό. Δίνει ένταση στην ομάδα, έκανε φαρμακευτική αγωγή. Μας έλειψε ο Ράζβαν. Ο Μάνταλος έχει ένα μικρό τραυματισμό θα δούμε τι έχει ακριβώς».

Για το γρήγορο γκολ της Ράγιο και αν ήταν κλειδί: «Εν μέρει ισχύει. Είναι ένα σοκ, αυτό είναι η απόδειξη ότι δεν μπήκαμε με τον σωστό τρόπο. Μετά τα πρώτα λεπτά φάνηκε να ψαχνόμαστε στο γήπεδο, επανήλθαμε, δημιουργήσαμε τέσσερις καλές ευκαιρίες, δεν σκοράραμε και σίγουρα τα γκολ μπήκαν σε κρίσιμα χρονικά σημεία».