Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ: Ταυρομάχος… ο Πινέδα - Το επικό promo βίντεο της Ένωσης
Η ΑΕΚ βρίσκεται στη Μαδρίτη για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Ράγιο Βαγεκάνο, στο πλαίσιο των προημιτελικών του Conference League.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να δείξει αποφασιστικότητα και ένταση, έτοιμη να παλέψει σκληρά για την πρόκριση.
Η Ένωση δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο με τον Ορμπελίν Πινέδα να παρουσιάζεται ως… ταυρομάχος, έτοιμος να τα βάλει με έναν κατάλευκο ταύρο, στέλνοντας μήνυμα αγωνιστικής τόλμης και ψυχολογικής ετοιμότητας.
Αυτήν ακριβώς τη νοοτροπία αναμένει ο Νίκολιτς από τους παίκτες του στον αγωνιστικό χώρο. Να είναι αποφασισμένοι, να αντιμετωπίσουν κάθε δυσκολία και να δαμάσουν κάθε… «άγριο θηρίο» που θα βρεθεί μπροστά τους.
Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ: Το promo video της Ένωσης
