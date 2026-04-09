Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ: Πού θα δείτε την πρώτη «μάχη» των προημιτελικών του Conference League

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που συμμετέχει σε προημιτελική φάση όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Παράλληλα, πρόκειται για την πρώτη της εμφάνιση στους «8» τον 21ο αιώνα, καθώς η τελευταία φορά που είχε φτάσει σε προημιτελικά ήταν πριν από 28 χρόνια.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς καλείται να ξεπεράσει ένα ακόμη εμπόδιο, τον ισπανικό σύλλογο Ράγιο Βαγιεκάνο, για να φτάσει ξανά κοντά σε έναν ευρωπαϊκό τελικό. Ωστόσο, θα χρειαστεί να «ξορκίσει» την αρνητική παράδοση απέναντι σε ισπανικές ομάδες, καθώς ποτέ σε νοκ άουτ δεν έχει αποκλείσει σύλλογο από την Ιβηρική Χερσόνησο. Η ΑΕΚ μετρά μόλις δύο νίκες σε 18 αγώνες κόντρα σε συλλόγους της La Liga, ενώ στα τελευταία 15 παιχνίδια της απέναντι σε ισπανικές ομάδες έχει 5 ισοπαλίες και 10 ήττες, με την τελευταία νίκη να χρονολογείται στο 1-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο το 1988/89.

Στο Βαγιέκας, η «Ένωση» καλείται να σπάσει και την αρνητική παράδοση εκτός έδρας στην Ισπανία, όπου δεν έχει νίκη σε 9 παιχνίδια (2 ισοπαλίες, 7 ήττες), έχοντας σκοράρει μόλις δύο φορές και μετρώντας τέσσερις διαδοχικές ήττες, η πιο πρόσφατη το 0-3 από τη Χετάφε το 2007/08. Παρ’ όλα αυτά, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς δείχνει ικανή να ανατρέψει τα δεδομένα και να γράψει ιστορία, με τον Σέρβο προπονητή να μην αντιμετωπίζει προβλήματα ενόψει του αγώνα που θα διευθύνει ο Γάλλος διαιτητής Μπενουά Μπαστιάν.

Η ώρα και το κανάλι

Το Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ, για τα προημιτελικά του Conference League, είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Μ. Πέμπτης (09/04). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά τόσο από το CosmoteSport2HD, όσο κι από τον ANT1.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα των προημιτελικών του Conference League:

19:45 Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ (COSMOTE SPORT 2 HD, ANT1)

22:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ - Άλκμααρ (COSMOTE SPORT 9 HD)

22:00 Μάιντς - Στρασβούργο (COSMOTE SPORT 8 HD)

22:00 Κρίσταλ Πάλας - Φιορεντίνα (COSMOTE SPORT 7 HD)