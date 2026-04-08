Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: «Θα παίξουμε για να γράψουμε ιστορία» | Οι δηλώσεις του Πινέδα

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Πινέδα τόνισε ότι οι «κιτρινόμαυροι» θα παίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να γράψουν ιστορία.

Οι δηλώσεις του Μεξικανού στη συνέντευξη Τύπου πριν το Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ

«Εργαζόμαστε κάθε μέρα σκληρά για να ετοιμάσουμε την ομάδα. Θα παίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να γράψουμε ιστορία. Νιώθω πολύ καλά, είμαι ήρεμος, θέλω να τους βοηθήσω με έναν τρόπο σημαντικό. Οι συμπαίκτες μου με κάνουν ευτυχή. Ελπίζω να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό σημείο».



Για το ότι στο Βαγέκας νιώθουν ότι είναι η πιο σημαντική ομάδα που θα αντιμετωπίσει η Ράγιο: «Όχι ξέρουμε ότι καμία ομάδα δεν είναι εύκολη, όλες έχουν φιλοδοξία. Έχουμε έναν σημαντικό αντίπαλο απέναντι μας. Φιλοδοξούμε να πετύχουμε το καλύτερο. Να δώσουμε ένα σπουδαίο θέαμα, να απολαύσει ο κόσμος το παιχνίδι. Να απολαύσει ο κόσμος το παιχνίδι και να πάνε όλα προς το μέρος μας».



Για το ποιος τον ανησυχεί ενόψει Ράγιο: «Τίποτα δεν είναι εύκολο, ο κάθε παίκτης έχει τα χαρακτηριστικά του. Ο κάθε παίκτης θα δώσει το καλύτερο δυνατό. Δεν θα είναι εύκολο το έργο μας, θα παίξουμε όσο πιο συγκεντρωμένοι μπορούμε για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να αποφύγουμε κάποια λάθη».

Για το αν βοηθήσει τους παίκτες η εμπειρία του Γιόβιτς: «Έχουμε παίκτες με εμπειρία που θα μας βοηθήσουν για αύριο. Ο κάθε παίκτης που θα παίξει θα το απολαύσει.Παίκτες με την εμπειρία του Λούκα ή του Περέιρα έχουν ποιότητα και εμπειρία. Θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αύριο».