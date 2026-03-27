Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ: Υψηλού κινδύνου χαρακτηρίστηκε ο προημιτελικός για το Conference League

Ως υψηλού κινδύνου έκρινε η ισπανική επιτροπή κατά της βίας τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο την Μεγάλη Πέμπτη (9/4).

Η επιτροπή κατά της βίας στην Ισπανία έκρινε ότι το παιχνίδι της Ράγιο Βαγεκάνο με την ΑΕΚ (9/4), για τα προημιτελικά του Conference League είναι υψηλού ρίσκου, μετά από σύσκεψη που έγινε για τα μέτρα ασφαλείας του ματς.

Αυτό σημαίνει ότι τα εκδοτήρια εισιτηρίων την ημέρα του αγώνα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ η ισπανική ομάδα θα πρέπει να εξασφαλίσει χώρο ασφαλείας για του φίλους της ΑΕΚ που θα δώσουν το παρών στο ματς.

Τα μέτρα ασφαλείας θα ενισχυθούν με ζώνη προελέγχου πριν την είσοδο στο γήπεδο. Ακόμα θα υπάρξει ενισχυμένη αστυνομική δύναμη που θα επιτηρεί τους οπαδούς.