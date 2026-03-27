Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ: Υψηλού κινδύνου χαρακτηρίστηκε ο προημιτελικός για το Conference League
Οnsports Team 27 Μαρτίου 2026, 15:51
Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ: Υψηλού κινδύνου χαρακτηρίστηκε ο προημιτελικός για το Conference League

Ως υψηλού κινδύνου έκρινε η ισπανική επιτροπή κατά της βίας τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο την Μεγάλη Πέμπτη (9/4).

Η επιτροπή κατά της βίας στην Ισπανία έκρινε ότι το παιχνίδι της Ράγιο Βαγεκάνο με την ΑΕΚ (9/4), για τα προημιτελικά του Conference League είναι υψηλού ρίσκου, μετά από σύσκεψη που έγινε για τα μέτρα ασφαλείας του ματς.

Αυτό σημαίνει ότι τα εκδοτήρια εισιτηρίων την ημέρα του αγώνα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ η ισπανική ομάδα θα πρέπει να εξασφαλίσει χώρο ασφαλείας για του φίλους της ΑΕΚ που θα δώσουν το παρών στο ματς.

Τα μέτρα ασφαλείας θα ενισχυθούν με ζώνη προελέγχου πριν την είσοδο στο γήπεδο. Ακόμα θα υπάρξει ενισχυμένη αστυνομική δύναμη που θα επιτηρεί τους οπαδούς.

 



Ροή ειδήσεων

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved