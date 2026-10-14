Champions League: Πού θα δείτε την Ντόρτμουντ του Καρέτσα και την Κόμο του Δουβίκα

Και η Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λίντσερ στις 19:45 

Champions League: Πού θα δείτε την Ντόρτμουντ του Καρέτσα και την Κόμο του Δουβίκα
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Γεμάτη δράμα και συγκινήσεις ήταν η επιστροφή του Champions League με τη 2η αγωνιστική της League Phase να επιφυλάσσει αρκετές εκπλήξεις.

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται και σήμερα και φυσικά η αναμέτρηση της ΑΕΚ απέναντι στη Σαχτάρ στο Λονδίνο ξεχωρίζει, ωστόσο υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες που αγωνίζονται σήμερα.

Την αρχή κάνει στις 19:45 η Κόμο του Τάσου Δουβίκα που θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Φέγενορντ με τον αγώνα να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Magenta Sport 5. Την ίδια ώρα ο Κώστας Τσιμίκας και η Λίβερπουλ αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Λίντσερ με κάλυψη από το Magenta Sport 3.

Ο αγώνας που ξεχωρίζει περισσότερο είναι στις 22:00 η αναμέτρηση μεταξύ της αντιπάλου της ΑΕΚ, Μάντσεστερ Σίτι με αντίπαλο την Παρί Σεν Ζερμέν που θα μεταδωθεί από το Magenta Sport 4, ενώ την ίδια ώρα η Ρόμα αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Ιταλία και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 3.

Τέλος, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και η Μπορούσια Ντόρτμουντ ταξιδεύουν στη Νορβηγία από την Μπόντο Γκλιμτ, με μετάδοση από το Magenta Sport 5.

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