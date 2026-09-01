ΑΕΚ: Στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» θα διεξαχθεί ο αγώνας με την Κόμο για το Champions League

Αίσιο τέλος είχε η εκκρεμότητα που υπήρχε σχετικά με την έδρα της Κόμο για τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Το «Τζουζέπε Σινιγκάλια» υποβλήθηκε σε εκτεταμένες εργασίες, προκειμένου να πληροί τις απαιτήσεις της UEFA για τη φιλοξενία αγώνων του Champions League.

Οι παρεμβάσεις στο γήπεδο διήρκεσαν περίπου τρεις μήνες και περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την αντικατάσταση της εξέδρας πίσω από τη μία εστία, εργασίες στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και αναβαθμίσεις στα αποδυτήρια και στους χώρους που χρησιμοποιούν τα Μέσα Ενημέρωσης.

Με την ολοκλήρωση των έργων, η UEFA έδωσε την απαραίτητη έγκριση και η Κόμο θα αγωνιστεί κανονικά στην έδρα της απέναντι στους τέσσερις αντιπάλους της στη League Phase, μεταξύ των οποίων και η ΑΕΚ.

Μάλιστα, στο επίσημο πρόγραμμα της UEFA η αναμέτρηση Κόμο – ΑΕΚ έχει πλέον οριστεί κανονικά στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια», βάζοντας τέλος στα σενάρια περί μετακίνησης του αγώνα σε άλλη έδρα.

Η αναμέτρηση της Ένωσης με την ιταλική ομάδα θα διεξαχθεί στις 24 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.