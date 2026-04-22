Ολυμπιακός: Δύο χρόνια από την κατάκτηση του Youth League

Ιστορία έγραψε σαν σήμερα πριν δύο χρόνια η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού, κατακτώντας το Youth League στον τελικό κόντρα στη Μίλαν.

Το ημερολόγιο έγραφε 22 Απριλίου 2024 όταν οι «μικροί» των Πειραιωτών επιβλήθηκαν 3-0 των «ροσονέρι» στον τελικό του Youth League. «Χρυσοί» σκόρερ σ’ εκείνο το ματς ήταν οι Χρήστος Μουζακίτης, Αντώνης Παπακανέλλος και φυσικά ο Θεοφάνης Μπακούλας που με το αξέχαστο ψαλιδάκι του σφράγισε το τρόπαιο για τους «ερυθρόλευκους».

Υπό τις οδηγίες του Σωτήρη Συλαιδόπουλου, νυν προπονητή της Ρίο Άβε, ο Ολυμπιακός ξεπέρασε κατά σειρά τα εμπόδια των Γκαμπάλα, Ίντερ, Λανς Μπάγερν και Ναντ πριν επικρατήσει θριαμβεύσει στον τελικό.

Η πορεία των «ερυθρόλευκων» προς τον τίτλο:

Δεύτερος προκριματικός γύρος: Ολυμπιακός - Γκαμπάλα 7-0 συνολικό σκορ

Ενδιάμεση φάση: Ολυμπιακός - Ιντερ 0-0 κ.δ 6-5 στα πέναλτι

Φάση των «16»: Ολυμπιακός - Λανς 2-2 κ.δ 6-4 στα πέναλτι

Προημιτελικά: Μπάγερν Μονάχου - Ολυμπιακός 1-3

Ημιτελικά: Ολυμπιακός - Ναντ 0-0 κ.δ 3-1 στα πέναλτι

Τελικός: Μίλαν - Ολυμπιακός 0-3

Μάλιστα, η ΠΑΕ ανέβασε ένα βίντεο στα επίσημα προφίλ στα social media. «Δύο χρόνια πριν, οι νέοι μας λέοντες κατέκτησαν την Ευρώπη. Μια στιγμή που δεν θα ξεθωριάσει ποτέ», ήταν το σχόλιό τους.