Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Παραμένει εκτός ο Ιωαννίδης - Χάνει τον προημιτελικό με την Άρσεναλ
EPA/EDUARDO COSTA, ΑΜΠΕ
Onsports Team 06 Απριλίου 2026, 15:37
CHAMPIONS LEAGUE / Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ο Φώτης Ιωαννίδης θα απουσιάσει από τον αγώνα της Σπόρτινγκ με την Άρσεναλ την Μ. Τρίτη (07/04), καθώς συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό του στο αριστερό γόνατο.

Ο διεθνής επιθετικός είχε τραυματιστεί στον έσω πλάγιο σύνδεσμο στις 8 Νοεμβρίου στον αγώνα με τη Σάντα Κλάρα και οι τελευταίες εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας.

Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας ανακοίνωσε ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για ακόμα 4-6 εβδομάδες, με νέα αξιολόγηση να προγραμματίζεται αργότερα. Αν δεν υπάρξει η αναμενόμενη βελτίωση, δεν αποκλείεται να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση, με τις οριστικές αποφάσεις να αναμένονται έως τα μέσα Απριλίου.

Ο προπονητής Ρουί Μπόρζες ήλπιζε ότι ο Ιωαννίδης θα μπορούσε να επιστρέψει σε ρυθμούς προπόνησης τη Μ. Δευτέρα (06/04), ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με την Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League, όμως κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό. Ο 24χρονος επιθετικός δεν συμμετείχε στο προπονητικό, γεγονός που τον θέτει ουσιαστικά εκτός για το μεγάλο ματς με τους «κανονιέρηδες».

Η περίοδος που διανύει ο Ιωαννίδης είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι συνεχόμενοι τραυματισμοί τον έχουν κρατήσει εκτός δράσης για σχεδόν πέντε μήνες. Ο ποδοσφαιριστής, που είχε μετακομίσει από τον Παναθηναϊκό στη Λισαβώνα με κόστος 22 εκατ. ευρώ συν 3 εκατ. σε μπόνους, ήθελε να καθιερωθεί γρήγορα και να προσφέρει άμεσα στη νέα του ομάδα, αλλά οι δυσκολίες του τραυματισμού τον κρατούν μακριά από τα γήπεδα.



