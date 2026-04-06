Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Παραμένει εκτός ο Ιωαννίδης - Χάνει τον προημιτελικό με την Άρσεναλ

Onsports Team

Ο Φώτης Ιωαννίδης θα απουσιάσει από τον αγώνα της Σπόρτινγκ με την Άρσεναλ την Μ. Τρίτη (07/04), καθώς συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό του στο αριστερό γόνατο.

Ο διεθνής επιθετικός είχε τραυματιστεί στον έσω πλάγιο σύνδεσμο στις 8 Νοεμβρίου στον αγώνα με τη Σάντα Κλάρα και οι τελευταίες εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας.

Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας ανακοίνωσε ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για ακόμα 4-6 εβδομάδες, με νέα αξιολόγηση να προγραμματίζεται αργότερα. Αν δεν υπάρξει η αναμενόμενη βελτίωση, δεν αποκλείεται να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση, με τις οριστικές αποφάσεις να αναμένονται έως τα μέσα Απριλίου.

Ο προπονητής Ρουί Μπόρζες ήλπιζε ότι ο Ιωαννίδης θα μπορούσε να επιστρέψει σε ρυθμούς προπόνησης τη Μ. Δευτέρα (06/04), ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με την Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League, όμως κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό. Ο 24χρονος επιθετικός δεν συμμετείχε στο προπονητικό, γεγονός που τον θέτει ουσιαστικά εκτός για το μεγάλο ματς με τους «κανονιέρηδες».

Atualização boletim clínico ?



Depois da ausência frente ao Santa Clara, Iván Fresneda está novamente ao dispor de Rui Borges!



De fora continuam Nuno Santos, Luis Guilherme e Fotis Ioannidis, que permanecem entregues ao departamento médico.#Sporting #SCP pic.twitter.com/m77GMlTauW — Canto do Sporting (@CantodoSCP) April 6, 2026

Η περίοδος που διανύει ο Ιωαννίδης είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι συνεχόμενοι τραυματισμοί τον έχουν κρατήσει εκτός δράσης για σχεδόν πέντε μήνες. Ο ποδοσφαιριστής, που είχε μετακομίσει από τον Παναθηναϊκό στη Λισαβώνα με κόστος 22 εκατ. ευρώ συν 3 εκατ. σε μπόνους, ήθελε να καθιερωθεί γρήγορα και να προσφέρει άμεσα στη νέα του ομάδα, αλλά οι δυσκολίες του τραυματισμού τον κρατούν μακριά από τα γήπεδα.