Ο βασιλιάς γύρισε, ποροποροποπερομπερομ, ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι σε διέγερση!

Η ζωή γράφει διάφορες ιστορίες και το ποτέ μην λες ποτέ, που είχε πει ο τεράστιος Ζοτς εφαρμόστηκε. Εδώ και λίγες ώρες ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη, ο κορυφαίος όλων επέστρεψε σπίτι του. Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς γύρισε στον Παναθηναϊκό, για να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε με τον παντοκράτορα. Να συνεχίσει να σηκώνει ευρωλίγκες με στόχο να περάσει ο Παναθηναϊκός την Ρεάλ και να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός εκεί που συνήθως είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Όλα γίνονται και ποτέ μην λες ποτέ. Ετσι και ο Ζοτς 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό επέστρεψε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανακοινώνει την μεγάλη επιστροφή με μία φωτογραφία με τον Ζοτς. Εδώ και λίγες ώρες επικρατεί τρέλα στον κόσμο του Παναθηναϊκού , που αρχίζει να σιγοτραγουδάει «Ομπράντοβιτς ποροποροποπερομπερομ» και ετοιμάζεται να ζήσει στιγμές, που οι άλλοι ούτε σε τρεις ζωές δεν μπορούν να τις ζήσουν. Τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι απλά εκπληκτικά, θα είναι μαγικά με τον Ομπράντοβιτς στον πάγκο και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να εκτινάσσει και άλλο το ήδη μεγάλο μπάτζετ με στόχο έναν. Ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει στον θρόνο του παντού.

Τον πανικό των αντιπάλων τον βλέπω, μέσα από κάτι σχόλια του στιλ ότι «είναι ξεπερασμένος» που μόνο γέλιο προκαλούν και δείχνει τι έχουν πάθει οι απέναντι.

Η υποδοχή που θα γίνει στο ΟΑΚΑ στον Ομπράντοβιτς δεν θα έχει προηγούμενο και τον χειμώνα στο ΟΑΚΑ θα ζήσουμε τεράστιες και μοναδικές στιγμές, που θα γράψουν ιστορία με χρυσά γράμματα.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι σε μία συνεχή….διέγερση από το πρωί και περιμένει πως και πως να έρθει η στιγμή να δει και πάλι τον Ομπράντοβιτς να κάθεται στον πάγκο της ομάδας. Δεν μπορεί να περιμένει. Ο βασιλιάς επέστρεψε, καθήστε αναπαυτικά και απολαύστε την επιστροφή του παντοκράτορα στον θρόνο του.