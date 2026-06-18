Τα πρώτα θέλω του Νίστρουπ, με σεβασμό περνάει ο Παναθηναϊκός την Πάκσι

Η Πάκσι, λοιπόν, θα είναι ο πρώτος αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference και χωρίς δεύτερη κουβέντα είναι μία ομάδα, που ο Παναθηναϊκός έχει την υποχρέωση να την περάσει. Αυτό δεν σημαίνει, ότι η Πάκσι είναι καφενείο, η μία ομάδα, που δεν υπάρχει στον χάρτη. Ο πολύς κόσμος δεν την ξέρει.

Αν κάτσεις και δεις, όμως, διαπιστώνεις, ότι στο πρωτάθλημα που τελείωσε ήταν τρίτη στην βαθμολογία και πέρυσι στα καλοκαιρινά προκριματικά απέκλεισε την Μάριμπορ και στη συνέχεια αποκλείστηκε από την τρίτη ομάδα της Ουκρανίας. Είναι από αυτές τις ομάδες, που αν δεν τις περάσεις θα πάθεις μεγάλη ζημιά, αλλά και ομάδα που είναι του χεριού σου, αλλά για να την περάσεις πρέπει να την σεβαστείς. Αν πας με τη νοοτροπία «ποια Πάκσι» και τέτοια θα πάθεις ότι έπαθε η ΑΕΚ από την Νόα.

Το καλό νέο είναι, ότι ο Νίστρουπ που έχει μεγάλη εμπειρία από τα καλοκαιρινά προκριματικά με την Κοπεγχάγη με προκρίσεις δεν πρόκειται να μην σεβαστεί και την Πάκσι και οποιονδήποτε αντίπαλο. Αρα ο Παναθηναϊκός θα πάει να παίξει αυτά τα πρώτα παιχνίδια με σοβαρότητα, συγκέντρωση και με στόχο να κάνει την δουλειά από το πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία και να έρθει στο ΟΑΚΑ για τα διαδικαστικά. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει το καθήκον του και να πάει παρακάτω στον επόμενο αντίπαλο με σοβαρότητα και ταπεινότητα και στόχο να κάνει τρεις προκρίσεις και να παίξει στην League Phase του Conference League.

O Nίστρουπ με το καλημέρα έδειξε τις διαθέσεις του και στους συνεργάτες του στο ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά και στους παίκτες. Η πειθαρχία είναι το πρώτο που απαιτεί και στην κάθε λεπτομέρεια. Από την ώρα, που θα αρχίσει η προπόνηση και η παρουσία των παικτών στο Κορωπί, μέχρι την ώρα του πρωϊνού, του γεύματος, αλλά και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Ο Δανός τεχνικός θέλει όλα να δουλεύουν στην εντέλεια.

Η λέξη ενότητα είναι αυτή, που έχει κυριαρχήσει μέχρι τώρα στα όσα λέει στο Κορωπί και είναι χαρακτηριστικό, ότι πριν αρχίσει η προπόνηση αναλύει με κάθε λεπτομέρεια στους παίκτες τι προπόνηση θα κάνουν και τι θέλει από τον καθένα στην άσκηση, που γίνεται στην διάρκεια της προπόνησης. Φουλ οργανωτικός είναι ο Δανός και οι συνεργάτες του και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο. Εκεί που θα κριθεί και ο Δανός και η φετινή ομάδα του Παναθηναϊκού.

Η αλήθεια είναι, όμως, ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια ο Παναθηναϊκός λειτουργεί σωστά και με τον Νίστρουπ να αποτελεί μία σωστή επιλογή και με τον Στέφανο Κοτσόλη να κάνει εξαιρετική δουλειά, που θα φανεί και στην πορεία και το κυριότερο έχει πολύ καλή χημεία με τον προπονητή.