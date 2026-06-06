Ο Ολυμπιακός τον φόβο του (Παναθηναϊκού) είχε, έχει και θα έχει!

Η αλήθεια είναι ότι από χθες το βράδυ τα δεδομένα των τελικών της Stoiximan GBL άλλαξαν. Όχι παντελώς. Ούτε καν σε μεγάλο βαθμό αλλά άλλαξαν. Και αυτό το ξέρουν, το καταλαβαίνουν και το νιώθουν καλύτερα από τον καθένα οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές.

Πρώτα απ’ όλα ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του οι οποίοι από το 25ο λεπτό του πρώτου τελικού στο ΣΕΦ και μετά κατάλαβαν πόσο κακό έχουν κάνει όλη τη σεζόν στον ίδιο τους τον εαυτό και ένιωσαν παράλληλα ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι αυτό το… σπουδαίο που έχουν “χτίσει” άλλοι. Αντίθετα. Είναι μια καλή ομάδα η οποία με την σκανδαλώδη εύνοια της διαιτησίας, σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχει καταφέρει να πετύχει (προς το παρόν) τον έναν από τους δύο στόχους του.

Μετά την χθεσινή επιβλητική εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens είναι ξεκάθαρο ότι το momentum είναι πλέον σε πράσινα χέρια, ενώ η πίεση βρίσκεται και μάλιστα πιο έντονη από ποτέ στα αποδυτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Παναθηναϊκός ακόμα και χωρίς τον Κώστα Σλούκα, ακόμα και χωρίς τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είναι εκεί, είναι όρθιος και παλεύει κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα η οποία έχει στο πλευρό της τους πάντες. Τους πάντες. Και όμως ο Παναθηναϊκός έχει βρει τον τρόπο να “εγκλωβίσει” τον Ολυμπιακό και μετά το +17 του πρώτου παιχνιδιού να είναι ουσιαστικά ο απόλυτος κυρίαρχος της σειράς.

Και επειδή χθες έγιναν και πάλι… όργια πάμε να δούμε και να αναλύσουμε σκόρπιες σκέψεις για πράγματα που έγιναν εντός και εκτός των τεσσάρων γραμμών.

Για ένα ακόμα κρίσιμο ματς ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν περνάει τη βάση. Μετά το ματ του Αταμάν στο Κύπελλο Ελλάδας, μετά το ματ στον τελικό της Euroleague από τον Σκαριόλο έχουν έρθει και οι δύο τελικοί του πρωταθλήματος όπου ο Έλληνας τεχνικός… πελαγοδρομεί, ασχολείται με οτιδήποτε άλλο πέρα από το μπάσκετ, τσακώνεται με κόσμο, παίκτες και διαιτητές και ο Παναθηναϊκός κάνει το παιχνίδι του. Βούτυρο στο ψωμί του Αταμάν.

Ο Αταμάν, όπως και στον τελικό του Κυπέλλου, έτσι και τώρα έχει πάρει το… δίπλωμα του Μπαρτζώκα. Ο Τούρκος τεχνικός, στον οποίο έχουμε ασκήσει δικαιότατα δριμεία κριτική και’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά (μέχρι τώρα) έχει δοκιμάσει πρόσωπα, σχήματα και καταστάσεις και έχει βρει τις λύσεις που απαιτούνται για να μετατρέψει ο Παναθηναϊκός τα μειονεκτήματα του σε πλεονεκτήματα.

Ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει τον Ολυμπιακό από την comfort zone του και τις συνήθειες του. Ο Μπαρτζώκας έφτασε στο σημείο να χρησιμοποιήσει τον Φουρνιέ για 35 λεπτά, να ρίξει στην “μάχη” τον… ξεχασμένο Λαρεντζάκη, να τον βγάλει άμεσα έξω με τον χειρότερο τρόπο και να δείξει ότι είναι σε πανικό.

Την ίδια στιγμή η διαχείριση των “πράσινων” είναι εξαιρετική. Ο Ναν μπορεί να μην είναι στην καλύτερη του κατάσταση, αλλά είναι στην καλύτερη πνευματική κατάσταση, προσεγγίζοντας με εξαιρετικό τρόπο τα ματς, διαχειριζόμενος με ακόμα πιο εξαιρετικό τρόπο την ελευθερία που έχει ο Ολυμπιακός στο ξύλο. Μπασκετικό και μη.

Ο Νάιτζελ Χέζει-Ντέιβις απέδειξε και πάλι πως εκτός από τα ταξίδια γουστάρει πάρα πολύ και να κερδίζει. Κάποιος άλλος παίκτης στη θέση του, μετά την εμφάνιση του στο πρώτο ματς, ίσως να μην είχε το σθένος και το ψυχικό κουράγιο να επιστρέψει. Αυτός όχι μόνο επέστρεψε αλλά πήρε την ομάδα του από το χέρι και κατάφερε να την οδηγήσει σε μια σπουδαία, από όλες τις απόψεις, νίκη.

Ο Παναθηναϊκός, μετά τη χθεσινή του νίκη, έχει το momentum με το μέρος του. Αλλά ο Ολυμπιακός συνεχίζει να είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και θα συνεχίσει να είναι όσο ο Βαγγέλης Λιόλιος που θα πάει να καταθέσει εκ νέου στην ΕΕΑ θα συνεχίσει να διοικεί το ελληνικό μπάσκετ μεταξύ Σπύρου Λούη και Δικαστηρίων.

ΥΓ1: Είναι ντροπή το λιγότερο να κουνούν το δάχτυλο και να παίζουν με τις δουλειές του κόσμου άνθρωποι που έχουν αναλάβει τον ρόλο του… αυτοφοράκια.

ΥΓ2: Από το “Βάσω δε μας σέβεσαι” στο “Θεονά δεν ακούς ε;” Και σε όλη αυτή τη διαδρομή ο coach… άβρεχτος. Καλό παιδί και αυτός!

ΥΓ3: Έχετε καταλάβει τι έχει γίνει από χθες με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που ζητά περαιτέρω εξηγήσεις από τον Βαγγέλη Λιόλιου σχετικά με τις κατηγορίες της ΚΑΕ Μαρούσι; Ο… θεσμός είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Στα σχοινιά θα λέγαμε και τα πράγματα είναι ιδιαιτέρως δύσκολα και για τον Προμηθέα. Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και άμεσες.

ΥΓ4: Ο κύριος Κουκουλεκίδης και ο κύριος Κορομηλάς καλό θα ήταν να εμφανιστούν κάποια στιγμή και μας ενημερώσουν για τον τρόπο που προχωράνε στους ορισμούς των διαιτητών. Και να μας απαντήσουν γιατί την τελευταία στιγμή αποφάσισαν να αλλάξουν την τριάδα της χθεσινής αναμέτρησης και να βγάλουν τους δύο που είχαν αποφασίσει αρχικά για να βάλουν από το… παράθυρο Παπαπέτρου και Θεονά. Που θα έπρεπε να έχουν πάρει σύνταξη!

ΥΓ5: Το περιβόητο “όταν χάνουμε δίνουμε το χέρι πήγε περίπατο”. Έχασε, ειρωνεύτηκε τον κόσμο, έβρισε ανθρώπους του Παναθηναϊκού, προκάλεσε και έφυγε.

ΥΓ6: Το να φτάσει στο σημείο να τσακωθεί κάποιος με τον Σάββα Αρώνη δείχνει το τι πραγματικά είναι. Όπως και με τον Ιωάννη Παπαπέτρου.

ΥΓ7: Κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για τις περιβόητες… κουμπαριές.

ΥΓ8: Πάλι καλά που δε βρήκε κι άλλο κάμερα στον δρόμο του για την έξοδο.