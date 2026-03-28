Η πράσινη προέλαση συνεχίζεται

INTIME SPORTS

Ο Παναθηναϊκός δείχνει να βρίσκει ρυθμό την κατάλληλη στιγμή και ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τα σημάδια που μπορούν να δώσουν ακόμα μεγαλύτερες ελπίδες για ένα εντυπωσιακό τελείωμα στη regular season.

Τα συναισθήματα μετά το τέλος του χθεσινού παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με τη Μονακό, για τους περισσότερους φίλους της ομάδας είναι ανάμεικτα. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση της ομάδας του Μόντε Κάρλο, καλύπτοντας και τη διαφορά της ήττας του στον πρώτο γύρο, παίζοντας πολύ ωραίο μπάσκετ και φτάνοντας σε μία ακόμα «100άρα».

Ναι. Η Μονακό είχε αρκετά και σημαντικά προβλήματα, αλλά την ίδια στιγμή και ο Παναθηναϊκός δεν πήγαινε πίσω. Ο Τζέριαν Γκραντ εκτός, ο Ρογκαβόπουλος το ίδιο και ο Χουάντσο με πόνους που τον έστειλαν στο νοσοκομείο αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Παρ’ όλα αυτά ο Παναθηναϊκός έπαιξε σαν Παναθηναϊκός, «καθάρισε» την αναμέτρηση από το ξεκίνημα της και στο τέλος «έπαιξε» και με τη διαφορά. Μπορεί να «καρδιοχτύπησε» για ένα ακόμα βράδυ τους φίλους του αλλά στο τέλος κατάφερε να δώσει διπλή χαρά στον κόσμο του.

Η νίκη της Ζαλγκίρις στην Τουρκία μπορεί να περιέπλεξε λίγο τα πράγματα αλλά η αλήθεια είναι ότι στον Παναθηναϊκό δεν πολυασχολούνται με τα υπόλοιπα αποτελέσματα αφού γνωρίζουν ότι όλα είναι στο χέρι τους. Αν οι πράσινοι κάνουν αυτό που πρέπει και αυτό που μπορούν θα βρεθούν στην εξάδα και αν κάνουν και το απόλυτο τότε δεν αποκλείεται να βρεθούν και στην τετράδα πραγματοποιώντας μια τεράστια ανατροπή.

Μέσα στις χθεσινές «νίκες» του Παναθηναϊκού και η εμφάνιση των Μάριους Γκριγκόνις και Βασίλη Τολιοπούλου. Ο Λιθουανός παίκτης μπήκε στο ματς σαν έτοιμος από καιρό, μπήκε στο ματς σαν να μην έλειπε ποτέ και ήταν κάτι παραπάνω από ανταγωνιστικός, δείχνοντας στην τελική ευθεία της σεζόν ότι ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του και μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός. Μία από τα ίδια και για τον Βασίλη Τολιόπουλο ο οποίος και πάλι μπήκε από το… πουθενά και έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα. Σκόραρε, οργάνωσε, έδωσε ρυθμό και έδειξε και πάλι να είναι σε απόλυτη κατάσταση ετοιμότητας ανεξαρτήτως συνθηκών.

Πλέον ο Παναθηναϊκός μετράει τέσσερις συνεχόμενες νίκες και πάει στη Σοφία για να συνεχίσει το σερί του και να αυξήσει τις ελπίδες του για ακόμα καλύτερο πλασάρισμα στην τελική κατάταξη.

ΥΓ: Στο ενδιάμεσο βρίσκεται και ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό τη Δευτέρα το βράδυ στο Telekom Center Athens. Ένας αγώνας αδιάφορος βαθμολογικά, μιας και δεν κρίνει τίποτα αλλά μέχρι εκεί. Ο Παναθηναϊκός θέλει την νίκη για πολλούς λόγους, ψυχολογικούς, αγωνιστικούς και από θέμα πρεστίζ. Και αν καταφέρει να πάρει και αυτή την νίκη τότε… απογειώνεται εν όψει Σόφιας.