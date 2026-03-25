Πράσινη παρέλαση στο Σαράγεβο

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μια από τις πιο πειστικές του εμφανίσεις, κόντρα στην Ντουμπάϊ, πήρε μια από τις πιο σημαντικές νίκες της σεζόν και αποδεικνύει πως είναι στην καλύτερη του φάση στη σεζόν.

Παραμονή της μεγάλης παρέλασης, για την επέτειοι των 205 ετών από την Επανάσταση του 1821, ο Παναθηναϊκός έκανε τη δική του… παρέλαση.

Οι πράσινοι ταξίδεψαν στο… χιλιοταλαιπωρημένο Σαράγεβο, για να αντιμετωπίσουν την Ντουμπάει που έχει… ξεσπιτωθεί εξαιτίας ενός άλλου πολέμου και έκανε το καθήκον του με τον καλύτερο τρόπο.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που θεωρούσαν ότι ο Παναθηναϊκός δε μπορεί. Δε μπορεί να παίξει άμυνα πάνω στους αστέρες της Ντουμπάϊ, δε μπορεί να τους περιορίσει, δε μπορεί να ακολουθήσει το υψηλό τέμπο της ομάδας του Γκόλεματς. Τελικά άπαντες διαψεύστηκαν. Γιατί όχι απλά ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη, αλλά την “χτύπησε” με τα δικά της “όπλα”.

Αμυντικά ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην πέτυχε στο ακέραιο τον στόχο του, αλλά από τη στιγμή που έφτασε στο σημείο να πετύχει 107 πόντους τότε το ματς δεν το έχανε με τίποτα.

Με τον Τσέντι Όσμαν να είναι… καυτός, όπως το αγαπημένο του παραδοσιακό φαγητό της περιοχής, με τον Κέντρικ Ναν να “μιλάει” την κατάλληλη στιγμή σε ένα παιχνίδια που ήταν από τα πιο “νηφάλια” και “καθαρά” του Αμερικάνου αστέρα, αλλά και με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να γίνεται κάθε φορά ολοένα και περισσότερο κομμάτι του παιχνιδιού της ομάδας, ο Παναθηναϊκός δείχνει να βρίσκει την χημεία του. Και μέσα σε όλα ο κλασικός, σταθερός και αναντικατάστατος Χουάντσο, ο Μήτογλου που χθες ήταν αυτός που θέλει ο Παναθηναϊκός και ο Αταμάν.

Σημείο “κλειδί” της αναμέτρησης, πέραν των μεγάλων σουτ των Ναν και Χέιζ, η απόφαση του Εργκίν Αταμάν να παίξει με τον Τζέριαν Γκραντ και 4 ψηλούς, με τον Τσέντι Όσμαν στο “2”. Κίνηση… ματ για τον αγώνα με τους πράσινους να υψώνουν τοίχος στην άμυνα τους και να έχουν την ίδια στιγμή στην πεντάδα τους τους τρεις κορυφαίους σκόρερ τους.

Ο Παναθηναϊκός, με τη χθεσινή του νίκη, άφησε πίσω του τις όποιες σκέψεις και τα όποια σενάρια υπήρχαν περί..δεκάδας και πλέον βάζει πλώρη για εξάδα. Με πρώτο από τους επόμενους τελικούς την αναμέτρηση της Παρασκευής με την Μονακό, η οποία αν και μοιάζει διαλυμένη κάνει ζημιές σε όποιον δεν την υπολογίζει και αν έρθει και η τέταρτη σερί νίκη τότε ο Παναθηναϊκός πάει στη Σοφία για τον αγώνα με τη Χάποελ έχοντας ξεκινήσει να δουλεύει ακόμα περισσότερα σενάρια στο…κεφάλι του.

ΥΓ1: Ο Παναθηναϊκός δείχνει την κατάλληλη στιγμή να βρίσκει τον δρόμο του, γιατί ο Αταμάν την κατάλληλη στιγμή δείχνει να βρίσκει την… ομάδα.

ΥΓ2: Τρομερή παρουσία των πράσινων στο παρκέ, τρομερή παρουσία των πράσινων και στην εξέδρα. Αποθέωση για τον Παναθηναϊκό και από τους φιλάθλους του αλλά και από 6.000 φίλους του μπάσκετ της Βοσνίας.

ΥΓ3: Παρελθόν λοιπόν ο Χολμς. Ο Αμερικανός δεν κόλλησε ποτέ και μετά τα τελευταία περιστατικά αποφασίστηκε να λυθεί η συνεργασία των δύο πλευρών. Το καλύτερο και για την ομάδα αλλά και για τον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος πήρε πολλές ευκαιρίες αλλά δε μπόρεσε ποτέ να αποβάλλει την νοοτροπία του ΝΒΑ και να μπει στην φιλοσοφία και τα “θέλω” του Παναθηναϊκού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ.