Έκαψε όλα τα «κανονάκια» του ο Ολυμπιακός

Σε μία ακόμα απώλεια βαθμών στην Super League υποχρεώθηκε ο Ολυμπιακός, με την Λάρισα να συμπληρώνει, προς το παρόν, τη λίστα των ομάδων που έφυγαν με βαθμό ή βαθμούς από το «Γ. Καραϊσκάκης».

Μία ακόμα προβληματική εμφάνιση, τουλάχιστον στις εντός των τειχών υποχρεώσεις του πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός. Το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε μπροστά του μία αναμέτρηση, η οποία πριν την έναρξή της, θεωρούταν «τελικός». Το ματς με την ΑΕΛ έδινε την ευκαιρία στην ομάδα του Πειραιά να κλείσει την κανονική διάρκεια στην κορυφή της βαθμολογίας και να μπει ως επικεφαλής στην διαδικασία των play offs.

Ωστόσο, για ένα ακόμα παιχνίδι, οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Και το ανησυχητικό είναι πως η εικόνα τους περιορίζεται στα ματς της Ελλάδας, γιατί στο Champions League, το «συγκρότημα» του Μεγάλου Λιμανιού είχε μία εκ διαμέτρου αντίθετη διάθεση και ετοιμότητα να διεκδικήσει ότι καλύτερο μπορεί από την κεντρική «σκηνή» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Δεν είναι υπερβολή να τονίσουμε πως το τελευταίο τρίμηνο, ήτοι από τα τέλη του Δεκεμβρίου, έως και τα τέλη του Μαρτίου, ο Ολυμπιακός παρουσιάζει διαφορετική εικόνα στα παιχνίδια της Ευρώπης και διαφορετική στην Ελλάδα. Και αν μέχρι πριν λίγες εβδομάδες η δικαιολογία της συμμετοχής στο Champions League ήταν ισχυρή και εν μέρει δεκτή, πλέον, τείνει να γίνει… φθηνή.

Διότι είναι ανεπίτρεπτο να έχουν γίνει τόσα πολλά το τελευταίο διάστημα, αλλά η εικόνα να παραμένει η ίδια. Δυστυχώς, οι παίκτες ακυρώνουν μόνοι τους όχι μόνο τον εαυτό τους και όσα είχαν αποφασίσει στις μεταξύ τους συζητήσεις, αλλά και τη διοίκηση, η οποία πρόσφατα είχε εκφράσει τον… προβληματισμό της για όσα βλέπει όλος ο κόσμος στο χορτάρι.

Το τελευταίο τρίμηνο, κυρίως στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός έχει… κάψει όλα τα «κανονάκια» του για τη Super League. Συγκεκριμένα, στα τελευταία έξι εντός έδρας ματς του πρωταθλήματος, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πάρει τη νίκη μόνο κόντρα στον Βόλο και τον Παναιτωλικό, έχουν γνωρίσει την ήττα 1-0 στο «αιώνιο» ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ μετρούν και τρεις ισοπαλίες, μία το «λευκό» 0-0 με τον ΠΑΟΚ και άλλες δύο με Κηφισιά και ΑΕΛ.

Μάλιστα, παρά το γεγονός πως οι Πειραιώτες έχουν χάσει πολλές ευκαιρίες, βρίσκονται μόλις στο -2 από την κορυφή, κάτι που σημαίνει πως δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια τρομερή υπέρβαση για να ανατρέψουν τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα και να κόψουν πρώτοι το… νήμα του τερματισμού.

Βέβαια, για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να γίνουν κάποια… βήματα. Το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι να αποδεχθούν άπαντες στο ποδοσφαιρικό τμήμα πως υπάρχει θέμα. Όχι απλά ένα θέμα που χρειάζεται μία λύση, αλλά να εντοπιστεί ακριβώς το πρόβλημα που υπάρχει στην ομάδα. Και αυτό είναι κυρίως δουλειά του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και των συνεργατών του.

Κατά δεύτερον, οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να αφήσουν πίσω τους ότι έχει γίνει μέχρι στιγμής, το διάστημα που ακολουθεί με τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις εθνικές να γίνει η απαραίτητη δουλειά και κυρίως, μερικοί σημαντικοί παίκτες - κλειδιά, να βγουν μπροστά και να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες και καλύτερο ρόλο στην λειτουργεία της ομάδας.