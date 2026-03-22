Ολυμπιακός - ΑΕΛ 0-0: Κάζο ολκής με έντονες αποδοκιμασίες
Onsports Team 22 Μαρτίου 2026, 21:00
Ολυμπιακός και ΑΕΛ έμειναν στο 0-0 στο Φάληρο, με τους "ερυθρόλευκους" να χάνουν τεράστια ευκαιρία να παραμείνουν στην κορυφή και πλέον βρίσκονται στη δεύτερη θέση και στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Άνθρωπος του αγώνα ο τερματοφύλακας της Λάρισας, Θόδωρος Βενετικίδης. 

Κάζο ολκής για τον Ολυμπιακό ο οποίος στην τελευταία στροφή, της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, μέσα στο γήπεδό του δεν κατάφερε να υπερκεράσει το εμπόδιο της Λάρισας, έμεινε στο 0-0 απέναντι στην ομάδα του Σάββα Παντελίδη και θα μπει στην κούρσα των playoffs από τη δεύτερη θέση, όντας δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. 

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, είχε κατοχή μπάλας που έφτασε το 65%, έχοντας 35(7) τελικές  αλλά πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δε μπόρεσε να προβληματίσει σε μεγάλο βαθμό τους αντιπάλους της, τη στιγμή που η Λάρισα είχε μόλις 3(2). 

Αλλά και όποτε κατάφερε να το κάνει βρήκε μπροστά της... τοίχος. Τοίχος με ονοματεπώνυμο. Ο τρίτος τερματοφύλακας της ΑΕΛ, Θόδωρος Βενετικίδης, πραγματοποίησε την εμφάνιση της... ζωής του, κατέβασε τα ρολά και με εντυπωσιακές εμφανίσεις σταμάτησε όλες τις ευκαιρίες του Ολυμπιακού κρατώντας ανέπαφη την εστία του. 

Είναι χαρακτηριστικό πως τόσο μετά το τέλος του ημιχρόνου, όσο και μετά το τέλος του αγώνα οι φίλοι του Ολυμπιακού αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας. 

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι.

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Βενετικίδης, Αποστολάκης, Ρότσιτς, Μπατουμπινσικά, Ουατάρα, Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Χατζηστραβός, Κακουτά, Τούπτα

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο
6 λεπτά πριν Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ - Κηφισιά: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο
13 λεπτά πριν ΑΕΚ - Κηφισιά: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο
SUPER LEAGUE
Βόλος - ΠΑΟΚ: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο
16 λεπτά πριν Βόλος - ΠΑΟΚ: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Αποχώρησε τραυματίας ο Βάργκα – Ο ευχάριστος λόγος της απουσίας του Μουκουντί
19 λεπτά πριν ΑΕΚ: Αποχώρησε τραυματίας ο Βάργκα – Ο ευχάριστος λόγος της απουσίας του Μουκουντί
Όλες οι ειδήσεις
