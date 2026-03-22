Ολυμπιακός - ΑΕΛ: Έντονες αποδοκιμασίες στο τέλος του ημιχρόνου

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την ΑΕΛ και ο κόσμος στο Καραϊσκάκη αποδοκίμασε τον Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του.

Μετά το πρώτο ημίχρονο της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Super League, ο Ολυμπιακός ήταν η μόνη ομάδα από τις τρεις που διεκδικούν τον τίτλο που δεν είχε σκοράρει.

Με το ΑΕΚ-Κηφισιά να είναι στο 3-0 και το Βόλος-ΠΑΟΚ στο 0-1, οι Πειραιώτες έμεναν δύο βαθμούς πίσω από την κορυφή εκείνη τη στιγμή.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε αρκετές τελικές, αλλά δεν έπεισε με την εμφάνισή του.

Το αποτέλεσμα ήταν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου να υπάρξουν έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο που βρισκόταν στις εξέδρες.