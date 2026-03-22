Βαθμολογία Super League: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, δεύτερος ο Ολυμπιακός, στο -8 ο Παναθηναϊκός από τον ΠΑΟΚ
Οnsports Team 22 Μαρτίου 2026, 21:17
Δείτε τη βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Η ήττα του ΠΑΟΚ στον Βόλο, σε συνδυασμό με την λευκή ισοπαλία του Ολυμπιακό με την ΑΕΛ, βοήθησαν την ΑΕΚ να τερματίσει πρώτη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και να αποκτήσει προβάδισμα ενόψει των play offs της Super League.

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός, πέρασε από την Τρίπολη και απέκτησε ένα έξτρα κίνητρο για τα play offs, μιας και μείωσε στους 8 βαθμούς από τον Δικέφαλο του Βορρά και στους 9 από τους Πειραιώτες.

Στα playoffs 5-8 μπήκαν οι Λεβαδειακός, Άρης, ΟΦΗ και Βόλος, με τους Βοιωτούς να έχουν μεγάλο προβάδισμα. 

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής

Asteras Aktor – Παναθηναϊκός 1-2

ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0

Άρης – ΟΦΗ 0-2

Βόλος – ΠΑΟΚ 2-1

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0

Ολυμπιακός – ΑΕΛ 0-0

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0

Η βαθμολογία της Super League

  1. ΑΕΚ 60
  2. Ολυμπιακός 58
  3. ΠΑΟΚ 57
  4. Παναθηναϊκός 49
  5. Λεβαδειακός 43
  6. ΟΦΗ 32
  7. Άρης 30
  8. Βόλος 30
  9. Ατρόμητος 29
  10. Κηφισιά 27
  11. Παναιτωλικός 26
  12. ΑΕΛ 22
  13. Αστέρας Τρίπολης 17
  14. Πανσερραϊκός 17

