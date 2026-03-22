Βόλος – ΠΑΟΚ 2-1: Έπαιξε με τη φωτιά και τον… έκαψε η ομάδα της Μαγνησίας

Το γκολ του Ουρτάδο στις καθυστερήσεις έδωσε σπουδαία νίκη στον Βόλο και «γκρέμισε» τον ΠΑΟΚ στην 3η θέση – Στα πλέι οφ οι γηπεδούχοι.

Το… κακό για το τέλος κρατούσε ο ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος» σε μία απ’ τις χειρότερες εμφανίσεις του μέσα στη σεζόν, δέχτηκε ανατροπή απ’ τον εξαιρετικό Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο και ηττήθηκε 2-1. Οι γηπεδούχοι θριάμβευσαν και με το αποτέλεσμα αυτό βρέθηκαν στα πλέι οφ των θέσεων 5-8.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου ήταν… σκιά του εαυτού της. Με δυσκολία στη δημιουργία, πολλά ατομικά λάθη και χωρίς φαντασία στο παιχνίδι της. Οι Βολιώτες παρότι βρέθηκαν να χάνουν από σχετικά νωρίς, δεν το έβαλαν κάτω. Απείλησαν και στο δεύτερο ημίχρονο έφεραν τούμπα το ματς. Με τον Ουρτάδο στις καθυστερήσεις να χαρίζει τη σπουδαία νίκη στο σύλλογο της Μαγνησίας.

Με το αποτέλεσμα αυτό ο ΠΑΟΚ έμεινε στο -3 από την κορυφή και στο -1 από τη δεύτερη θέση. Ο Βόλος από την άλλη, μπαίνει στα πλέι οφ 5-8 παίρνοντας τη θέση του Ατρόμητου.

Το φιλμ του αγώνα

7’ Ο Οζντόεφ έκανε το γύρισμα, ο Χατσίδης δεν τελείωσε καλά τη φάση κι έχασε την ευκαιρία.

13’ Γκολ 0-1: Ο Τάισον προσπάθησε να βρει τον Κωνσταντέλια, η μπάλα έφτασε στον Γερεμέγεφ, ο Σουηδός έκανε το κοντρόλ αποφεύγοντας αντίπαλο και από το ύψος του πέναλτι πλάσαρε στα δίχτυα!

20’ Ο Γερεμέγεφ έκανε τη σέντερ, ο Χατσίδης πήρε την κεφαλιά με τον Σιαμπάνη να αποκρούει.

22’ Σέντρα από τον Λάμπρου, ο Κάργας πήρε την κεφαλιά λίγο άουτ.

28’ Κλέψιμο του Ουρτάδο, μπήκε στην περιοχή, με τον Λόβρεν πρώτα και μετά τον Τσιφτσή να τον σταματούν.

36’ Λάθος του Λόβρεν, ο Ουρτάδο βγήκε τετ α τετ, αλλά έκανε άτσαλο τελείωμα κι έχασε την ευκαιρία.

58’ Ο Λάμπρου μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε, με τον Τσιφτσή να μπλοκάρει.

64’ Γκολ 1-1: Ο Γκονζάλες έκανε τη σέντρα, έδιωξε ο Κεντζιόρα, ο Αμπάντα έγινε κάτοχος και γύρισε την μπάλα, με τον Μαρτίνες στην κενή εστία να ισοφαρίζει!

82’ Ο Τάισον με πλασέ προσπάθησε να απειλήσει, δεν ανησύχησε ο Σιαμπάνης.

90’ Ο Γκονζάλες δοκίμασε να απειλήσει με γυριστό, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

90+5’ Γκολ 2-1: Λάθος του Ντεσπόντοφ με τον Ουρτάδο να γίνεται κάτοχος, βγήκε τετ α τετ με τον Τσιφτσή και τον νίκησε για την ανατροπή!

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Κίτρινες: Αμπάντα, Τριανταφύλλου, Τσοκάνης, Ουρτάδο

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μύγας (16΄λ.τρ. Τασιούρας), Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα (90+1΄ Τριανταφύλλου), Γκονζάλες, Μαρτίνες (86΄ Κύρκος), Τσοκάνης, Γρόσδης, Λάμπρου, Ουρτάδο

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ (58΄ Μπάμπα), Οζντόεφ (76΄ Καμαρά), Ζαφείρης, Χατσίδης (58΄ Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ