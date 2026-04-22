Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Καιρός: Προειδοποίηση Ζιακόπουλου για το νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα κινηθεί τα επόμενα τρία 24ωρα
Onsports Team 22 Απριλίου 2026, 05:23
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βαρομετρικό χαμηλό από τη Νότια Αδριατική κατευθύνεται προς τη χώρα μας την Τετάρτη - Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας μέχρι την Παρασκευή

Βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Αδριατική, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται Α-ΝΑ και το νέο εικοσιτετράωρο θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες τη ΒΔ Ελλάδα, την κεντρική χώρα και κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Βορείου Αιγαίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, στα ορεινά των παραπάνω περιοχών θα πέσουν και χιόνια, ενδεικτικό στοιχείο του μεγέθους της πτώσης της θερμοκρασίας που θα σημειωθεί εκεί. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι μόνο στο ΒΑ Αιγαίο θα φθάσουν τα 6 μποφόρ.

Την Πέμπτη (23/04), τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν κυρίως στη Β-ΒΑ Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Την Παρασκευή (24/04), τα όποια φαινόμενα φαίνεται να περιορίζονται στις νοτιότερες περιοχές της χώρας. Οι βόρειοι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της.



Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
EUROLEAGUE
EUROLEAGUE
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved