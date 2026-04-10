Καιρός: Απόλυτη ανατροπή για το Πάσχα - Μικρό... καλοκαιράκι σε όλη την Ελλάδα

Από την αστάθεια των προγνωστικών μοντέλων, φαίνεται πως «κλειδώνει» οριστικά η ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες

Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να είναι ευνοϊκές κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Πάσχα, με σταθερή άνοδο της θερμοκρασίας και περιορισμένες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Τόσο την Κυριακή του Πάσχα όσο και τη Δευτέρα, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας σχεδόν καλοκαιρινό κλίμα για τις παραδοσιακές πασχαλινές εκδηλώσεις.

Η Μεγάλη Παρασκευή θα χαρακτηρίζεται από λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας, όπως ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου ο καιρός θα παραμείνει αρκετά συννεφιασμένος.

Παρόμοια εικόνα θα επικρατήσει και το Μεγάλο Σάββατο, με ασθενείς βροχοπτώσεις σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της Αττικοβοιωτίας, της Εύβοιας, της ανατολικής Πελοποννήσου και της βόρειας Κρήτης.

Η Ανάσταση αναμένεται να γίνει με ήπιες καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα, παρά την ψυχρή αίσθηση που θα σημειωθεί το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, η μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών θα οδηγήσει σε άνοδο της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 25 βαθμούς Κελσίου.