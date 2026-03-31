Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό την Τρίτη - Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη προβλέπει για την Τρίτη η ΕΜΥ.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο κυρίως από νωρίς το απόγευμα. Λίγα χιόνια θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Λίγε νεφώσεις στην Αττική που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν, με τους ανέμους να πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από νωρίς το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και από το απόγευμα ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 7 και 17 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από τις προμεσημβρινές ώρες και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο κυρίως από νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στην Κρήτη και βαθμιαία και στις Κυκλάδες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.