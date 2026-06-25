Είναι άδικο όλο αυτό που περνάει ο Θανάσης

Κάπου λίγο κάλμα με το φθονερό χιούμορ γύρω από τον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Χρήστος Κάβουρας

Είναι άδικο όλο αυτό που περνάει ο Θανάσης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αν υπάρχει μία πραγματικότητα γύρω από το internet και τα social media, αυτό είναι ότι πολύ εύκολα χάνεται κάθε αίσθηση μέτρου και η περίπτωση του Θανάση Αντετοκούνμπο είναι μία από αυτές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πώς τα καταφέρνουν πάντα με τα trades αυτοί οι Χιτ;

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το μεγάλο trade που έστειλε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου ασχολείται λιγότερο με τον ίδιο τον superstar και περισσότερο με το πώς θα βγάλει το επόμενο αστείο για τον αδερφό του. Μιμίδια, σχόλια, ειρωνείες, προβλέψεις καταστροφής και αμέτρητα «αστεία» που έχουν ως κοινό παρονομαστή τον Θανάση. Μην πάτε μακριά, μέχρι και ο Πάτρικ Μπέβερλι ειρωνεύτηκε.

https://www.instagram.com/p/DZ7mKrLyApj/

Το ξέρουμε, εδώ και χρόνια έχει καθιερωθεί η άποψη ότι ο Θανάσης βρέθηκε στο Μιλγουόκι λόγω της παρουσίας του Γιάννη και ποτέ κανείς δεν έχει κρύψει ότι αυτή είναι αλήθεια. Στον επαγγελματικό αθλητισμό, άλλωστε, οι σχέσεις, οι ισορροπίες και οι αποφάσεις των ομάδων δεν είναι ποτέ τόσο απλές όσο παρουσιάζονται στα social media.

Αυτό που σίγουρα δεν είναι λογικό, όμως, είναι να αντιμετωπίζεται ένας επαγγελματίας αθλητής σαν μόνιμος στόχος χλευασμού.

https://www.instagram.com/p/DZ8Y0feRMJy/

Ο Θανάσης δεν είναι ο Giannis, δεν υπήρξε ποτέ κάτι αντίστοιχο με τον διάσημο αδερφό του και δεν προσπάθησε ποτέ να παρουσιαστεί ως ο κάτι τέτοιο. Αντιθέτως ήταν πάντα ένας διαφορετικός παίκτης, με ταβάνι, άλλες δυνατότητες και ρόλο, πάνω από όλα όμως ήταν εκεί πάντα εκεί για τον αδερφό του.

Και αν το δούμε με πιο καθαρή σκέψη, το να συγκρίνεται καθημερινά με έναν από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες της εποχής του είναι εξ αρχής μια άδικη συνθήκη. Αν αφήσουμε όμως στην άκρη το NBA και τη λάμψη του, δύσκολα μπορεί κάποιος να υποστηρίξει σοβαρά ότι ο Θανάσης δεν θα είχε θέση και μάλιστα ουσιαστικό ρόλο σε αρκετές καλές ομάδες της Euroleague.

Η ενέργειά του, η αθλητικότητά του, η αμυντική του προσήλωση και η ένταση που βγάζει στο παρκέ είναι στοιχεία που κάθε προπονητής θέλει να έχει διαθέσιμα. Ίσως όχι ως πρώτο βιολί, αλλά σίγουρα ως ένα χρήσιμο και σημαντικό κομμάτι του συνόλου.

Άλλο το χιούμορ, άλλο η εμμονή

Έχει διαφορά ένα καλοπροαίρετο, χιουμοριστικό σχόλιο και άλλο η συστηματική προσπάθεια να μειωθεί ένας άνθρωπος για χρόνια, λες και η παρουσία του στο επαγγελματικό μπάσκετ αποτελεί προσωπική προσβολή για τον υπόλοιπο πλανήτη.

Η αλήθεια είναι ότι ο Θανάσης μοιάζει να έχει αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία. Δεν απαντά, δεν τσακώνεται, δεν παριστάνει κάτι που δεν είναι. Συνεχίζει να δουλεύει, να προπονείται και να ζει με το γεγονός ότι το επίθετό του κουβαλάει ένα βάρος που ελάχιστοι άνθρωποι θα μπορούσαν να διαχειριστούν.

https://www.instagram.com/p/DUBlRviCifI/

Εμείς, πάντως, του ευχόμαστε στην επόμενη μέρα της καριέρας του να βρει λίγη ηρεμία από τους κακόβουλους σχολιαστές και αν συνεχιστεί αυτή η ατελείωτη ιστορία με τα αστεία, τότε ειλικρινά ευχόμαστε υμε η επόμενη ομάδα του να μην είναι ο Άρης (όχι ότι δεν πιστεύουμε ότι ταιριάζει), όπως ακούγεται εδώ και καιρό, αλλά οι Μαϊάμι Χιτ.

Ναι, ας τον πουν ξανά «βύσμα» ή να γραφτούν ξανά τα ίδια σχόλια. Κάπου εκεί το αστείο θα έχει γυρίσει ανάποδα, διότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια, θα είναι εκείνος που θα κάνει πλάκα σε όλους τους υπόλοιπους.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:05 OPINION

Μουσταφά Φαλ: Ο Ζοτς βρήκε τον playmaker της ρακέτας

10:52 NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Προπόνηση μαζί με τον Μπαμ Αντεμπάγιο μετά το μεγάλο trade στους Χιτ

10:29 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Προσήχθη ο Ταρέμι στο αεροδρόμιο του Σιάτλ, αναστάτωση στην άφιξη του Ιράν στις ΗΠΑ

10:06 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Όλα τα γκολ της 14ης αγωνιστικής ημέρας

09:35 EUROLEAGUE

Μάικ Τζέιμς: «Ξυπνάω και μαθαίνω πως έχω υπογράψει συμβόλαιο»

09:23 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το Σαράγεβο «κάηκε» από τους πανηγυρισμούς για την πρόκριση της Βοσνίας (video)

09:21 MUNDIAL

Έκδηλη η απογοήτευση στο πρόσωπο του Νέντβεντ (vid)

09:19 MVP

Είναι άδικο όλο αυτό που περνάει ο Θανάσης

08:58 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Ναι» από Ελουστόντο – Πλησιάζει στην Τούμπα, σύμφωνα με τους Ισπανούς

08:39 MVP

To Μουντιαλικό Hairstyling έχει πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας

08:35 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στην τελική ευθεία για Ντε Φράι – Επιβεβαιώνει κι ο Ντι Μάρτζιο

08:23 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Τα βλέμματα στην… τριπλή μάχη με Ολλανδία, Ιαπωνία και Σουηδία – Το πρόγραμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας