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«Καυστικός» Μπέβερλι για Αντετοκούνμπο: «Θα πάρει μαζί του και τον Θανάση;»

Ο Πάτρικ Μπέβερλι σχολίασε την μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι, με έναν άκρως… αιχμηρό τρόπο αναφερόμενος στον Θανάση Αντετοκούνμπο.

«Καυστικός» Μπέβερλι για Αντετοκούνμπο: «Θα πάρει μαζί του και τον Θανάση;»
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Όπως είναι φυσιολογικό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά το άκουσμα της είδησης πως ο Έλληνας σούπερ σταρ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μαϊάμι.

Μάλιστα ο Πάτρικ Μπέβερλι προχώρησε σε ένα σχόλιο που αγγίζει τα όρια της.. προσβολής, αναφερόμενος και στον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά:

«Ο Γιάννης έχει προσφέρει πολλά. Ήταν MVP, MVP των τελικών, αμυντικός της χρονιάς, έφερε ένα πρωτάθλημα σε μια ομάδα που δεν είχε πάρει τίτλο εδώ και… αιώνες. Κάθε βραβείο που υπάρχει το έχει πάρει.

Το ερώτημα είναι αν οι άλλες ομάδες θα είναι ΟΚ για να πάρουν τον Θανάση μαζί του. Αυτό ήταν το ερώτημα. Αυτό ήταν το πρόβλημα που είχαν και οι Μπακς και δεν μπορούσαν να τον ανταλλάξουν μέσα στη σεζόν. Και είχαν και τον τρίτο αδερφό στην ομάδα. Είναι δύσκολο»!

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