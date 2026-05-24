Euroleague Final Four 2026: Μήπως ο τελικός του Next Gen είναι πιο αδιάφορος και από Μικρό Τελικό;

Μικρός Τελικός, παραδοσιακά η απόλυτη ξενέρα. Ο αγώνας-αγγαρεία που ντρέπεται να έχει στο πλάι τη λέξη «τελικός» που δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και για κανέναν λόγο, με έναν και μόνο σκοπό: να βασανίσει όσους δεν πέρασαν στον Μεγάλο Τελικό, τάχα μου για να συμπληρώσουν το βάθρο. Και αν σε κάποιες διοργανώσεις ένας τέτοιος τελικός έχει νόημα -π.χ. Ευρωμπάσκετ ή Ολυμπιακοί Αγώνες- σε επίπεδο EuroLeague Final 4 έμοιαζε πάντα με θλίψη. Με εκείνη τη βαριά ατμόσφαιρα Κυριακής βράδυ που θυμίζει “αύριο δουλεύουμε όλοι”.

Ακόμα και όσοι -θεωρητικά- παίκτες που δεν έπαιζαν όλη τη χρονιά έπαιρναν χρόνο συμμετοχής επειδή ήταν σαν φιλικό παιχνίδι, το αντιμετώπιζαν εξίσου σαν ματς για να περάσει η ώρα, με αποτέλεσμα να βλέπουμε πάντα ένα ματς πιο βαρετό και από All Star Game του ΝΒΑ. Και αυτό είναι επίτευγμα, γιατί το All Star πλέον μοιάζει με παρέα που έκλεισε γήπεδο για να δουν ποιος θα φτάσει πρώτος στους 200 πόντους.

Φέτος όμως τα πράγματα άλλαξαν

Ο Μικρός Τελικός στο Final Four του Άμπου Ντάμπι το 2025 έτυχε να είναι τελικώς ο τελευταίος μέχρι σήμερα, καθώς η Ευρωλίγκα αποφάσισε να καταργηθεί η συγκεκριμένη παρωδία και να αναζητηθεί μια άλλη πιο καινοτόμα και ενδεχομένως ενδιαφέρουσα ιδέα προκειμένου να φέρει κόσμο στο γήπεδο. Γιατί τίποτα δεν φωνάζει “show must go on” όσο το να ψάχνεις εναγωνίως τι θα κάνεις τον κόσμο για δύο ώρες πριν τον μεγάλο τελικό.

Και ενώ έπεσαν ιδέες ενδιαφέρουσες, όπως το να γίνει ο τελικός του EuroCup στη θέση του, τελικώς η οργανωτική επιτροπή αποφάσισε να κάνει τον Μικρό Τελικό… Τελικό Rising Stars. Ή αλλιώς, NextGen Final. Δηλαδή πήραν ένα event που το παρακολουθούν κυρίως scouts, γονείς και τύποι που γράφουν “ο μικρός έχει potential” στο Twitter, και το έβαλαν στο μεγαλύτερο μπασκετικό Σαββατοκύριακο της Ευρώπης.

Οι ομάδες U18 σε ένα τουρνουά που ξεκίνησε από την περασμένη Πέμπτη στη Sunel Arena, θα «τερματίσει» σήμερα παίρνοντας τη θέση του Μικρού Τελικού, σε ένα πρότζεκτ που τουλάχιστον υποθετικά φαίνεται να έχει ενδιαφέρον καθώς στη μέση υπάρχει τρόπαιο. Γιατί, κακά τα ψέματα, αν δώσεις ένα κύπελλο σε ανθρώπους, αυτομάτως κάτι αποκτά νόημα. Ακόμα κι αν είναι τουρνουά 5x5 εταιρικού after office στο Μαρούσι. Βέβαια, αν συμμετείχαν στον τελικό οι μικροί του Παναθηναϊκού ενδεχομένως να είχε κάποιο ελληνικό ενδιαφέρον, μόνο που δεν προκρίθηκαν τελικά σε αυτόν.

Μια σημείωση: έχει ενδιαφέρον μονάχα για τους μικρούς παίκτες του μπάσκετ -άντε και για τις Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης που βρίσκονται στον τελικό- για όλους τους υπόλοιπους, μάλλον είναι άλλη μία αγγαρεία. Ένα μπασκετικό “περιμένετε μέχρι να ανοίξει το κυρίως πρόγραμμα”, σαν support συγκρότημα που βγήκε πριν τους headliners και ο κόσμος ακόμα ψάχνει τη θέση του και nachos.

Και εδώ είναι το βασικό πρόβλημα: η EuroLeague ήθελε να αντικαταστήσει κάτι αδιάφορο με κάτι πιο φρέσκο. Το μόνο θέμα είναι ότι τελικά αντικατέστησε κάτι αδιάφορο… με κάτι διαφορετικά αδιάφορο και όχι από άποψη θεάματος αλλά πρεστίζ. Σαν να αλλάζεις τον ήχο του ξυπνητηριού σου πιστεύοντας ότι έτσι θα μισείς λιγότερο το πρωινό ξύπνημα.

Πόσο χειρότερο θα ήταν ένα αδιάφορο ματς Βαλένθια-Φενερμπαχτσέ; Μάλλον καθόλου.