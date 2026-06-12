Η μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έκανε σέντρα χθες το βράδυ και σήμερα το μεσημέρι, στις 15:00 και για μία ώρα ακριβώς, Γιώργος Κυριακόπουλος και Βαγγέλης Πάτας σας υποδέχονται στην νέα εκπομπή «Mundial Mode: On».

Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 15:00 με 16:00 το μεσημέρι, οι δύο δημοσιογράφοι του Onsports σας δίνουν ραντεβού για να σας μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ και όλες τις εξελίξεις από τα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικό.

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