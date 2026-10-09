· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Euroleague Bring it On: Τζάμπολ στο παρκέ του Onsports

Η εκπομπή της Euroleague επιστρέφει, πιο ανανεωμένη και πιο δυναμική, με την Χριστίνα Βραχάλη και στον σχολιασμό τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. – Καλεσμένος ο Μιχάλης Κακιούζης.

Euroleague Bring it On: Τζάμπολ στο παρκέ του Onsports
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το «ΜΠΙΦ» μπορεί να έκανε την αρχή, απόψε (23:30-01:00) όμως σειρά παίρνει η εκπομπή «Euroleague Bring it On».

Η μπασκετική εκπομπή του Onsports.gr επιστρέφει πιο ανανεωμένη και πιο δυναμική με την Χριστίνα Βραχάλη στην παρουσίαση και στο πλευρό της τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου.

Μαζί τους το παρών θα δίνουν οι Ηλίας Λαλιώτης και Γιάννης Κουβόπουλος, που θα μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ.

Ποδαρικό στην εκπομπή θα κάνει ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 1995 με την Εθνική Εφήβων και Πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική ομάδα το 2005, Μιχάλης Κακιούζης.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Εφές στη Sunel Arena έχει τζάμπολ στο Onsports.gr

COMMENTS
LATEST NEWS
17:49 SUPER LEAGUE

Ιβάν Σαββίδης: «Να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές το σύλλογο, ακόμη πιο ισχυρό»

17:47 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ο Παναθηναϊκός τίμησε το συνέδριο του «δικεφάλου» - Παρών ο Τάκης Φύσσας (pics)

17:32 GREEK BASKET LEAGUE

Σάκοτα: «Στις αναμετρήσεις με Άρη και ΠΑΟΚ, δεν είμαστε το φαβορί»

17:01 SUPER LEAGUE

Αλγκουαθίλ: «Ξέρω την κρισιμότητα του αγώνα, ανυπομονώ να το ζήσω»

16:59 SUPER LEAGUE

Φορτούνης: «Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι το ντέρμπι – Θα τα δώσουμε όλα»

16:59 EUROLEAGUE

Euroleague Bring it On: Τζάμπολ στο παρκέ του Onsports

16:51 ΣΠΟΡ

Πρόωρος αποκλεισμός του Τζόκοβιτς από το Masters της Σανγκάης

16:48 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ η προπόνηση ενόψει Καλαμάτας

16:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Νοκ άουτ με Χετάφε και Γαλατάσαραϊ ο Ραφίνια

16:09 OPINION

Το μπάσκετ του Παναθηναϊκού είναι υπέροχο αλλά ας κάνουμε λίγη υπομονή

15:58 EUROLEAGUE

Αποθέωση του Παναθηναϊκού στον Γιαμπουσέλε: «Ταβάνι ο ουρανός, αλλά σίγουρα όχι για αυτόν»

15:37 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας: Νέα αναβολή για την απόφαση αποβολής του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας