Euroleague Bring it On: Τζάμπολ στο παρκέ του Onsports

Το «ΜΠΙΦ» μπορεί να έκανε την αρχή, απόψε (23:30-01:00) όμως σειρά παίρνει η εκπομπή «Euroleague Bring it On».

Η μπασκετική εκπομπή του Onsports.gr επιστρέφει πιο ανανεωμένη και πιο δυναμική με την Χριστίνα Βραχάλη στην παρουσίαση και στο πλευρό της τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου.

Μαζί τους το παρών θα δίνουν οι Ηλίας Λαλιώτης και Γιάννης Κουβόπουλος, που θα μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ.

Ποδαρικό στην εκπομπή θα κάνει ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 1995 με την Εθνική Εφήβων και Πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική ομάδα το 2005, Μιχάλης Κακιούζης.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Εφές στη Sunel Arena έχει τζάμπολ στο Onsports.gr