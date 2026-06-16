Μαρούσι: Νέος GM ο Κώτσης

Ο Κώστας Κώτσης επιστρέφει στην Ελλάδα για χάρη του Αμαρουσίου, αναλαμβάνοντας GM. Είναι ένας από τους εμπειρότερους παράγοντες στο ελληνικό μπάσκετ, αφού βρίσκεται από το 1994 σε θέσεις διοικητικής ευθύνης.

Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κώστα Κώτση, ο οποίος αναλαμβάνει την θέση του Γενικού Διευθυντή (G.M). Πρόκειται για έναν από τους πιο έμπειρους παράγοντες στο χώρο του ελληνικού Μπάσκετ, αν λάβουμε υπ’ όψη μας ότι εργάζεται σε θέσεις διοικητικής ευθύνης από το 1994».