Χάποελ Τελ Αβίβ: Εφυγαν από το Ισραήλ Οτούρου και Μπλέικνι

Έντονη είναι η ανησυχία που επικρατεί στο Ισραήλ μετά την νέα πυραυλική επίθεση, η οποία έφερε και τη διακοπή στην αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ, με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Όπως αναφέρει το Sport5, Αντόνιο Μπλέικνι και Νταν Οτούρου αναμένεται να φύγουν από το Ισραήλ άμεσα, ενώ οι Τάι Οντιάσε και Κρις Τζόουνς έχουν εκφράσει επίσης τις ανησυχίες τους περί παραμονής στη χώρα.

Όσον αφορά τον assistant coach, Στέφανο Δέδα, φέρεται να βρέθηκε στο αεροδρόμιο για να αποχωρήσει από το Ισραήλ, όμως η ομάδα τον έπεισε να παραμείνει.