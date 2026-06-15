«Προσεκτικό» ξεκίνημα στο Ιράν – Νέα Ζηλανδία

Το Ιράν θα μπει στην αναμέτρηση με στόχο να επιβάλει τον ρυθμό του από τα πρώτα λεπτά και να έχει τον έλεγχο της κατοχής.

Διαθέτει ποδοσφαιριστές με ποιότητα και δημιουργικές αρετές, ικανούς να απειλήσουν τόσο μέσα από ατομικές ενέργειες όσο και μέσω οργανωμένης ανάπτυξης, κάτι που αναμένεται να αποτελέσει το βασικό του όπλο.

Από την άλλη πλευρά, η Νέα Ζηλανδία θα στηριχθεί κυρίως στη συνοχή και την αμυντική της προσήλωση, έχοντας ως σημείο αναφοράς τον Γουντ στην επιθετική γραμμή. Το σύνολο του Μπέιζλεϊ αναμένεται να δώσει έμφαση στα μετόπισθεν, ψάχνοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για να χτυπήσει στην κόντρα.

Με τα παραπάνω δεδομένα, το ξεκίνημα του αγώνα αναμένεται να είναι αρκετά… προσεκτικό από τις δύο ομάδες και το πρώτο ημίχρονο να κυλά σε περισσότερο αναγνωριστικό τέμπο.

Η πρόταση της Δευτέρας (15/06)