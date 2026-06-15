Σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις για το Παγκόσμιο από το Pamestoixima.gr

Τα 2 μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου δίνουν τα πρώτα τους παιχνίδια στους ομίλους. Η Ισπανία αντιμετωπίζει σήμερα (19:00) το Πράσινο Ακρωτήρι και η Γαλλία παίζει αύριο (22:00) με τη Σενεγάλη.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τους σημερινούς και τους αυριανούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σήμερα γίνεται ακόμα το παιχνίδι Βέλγιο-Αίγυπτος (22:00) και ακολουθούν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, τα ματς Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη (01:00) και Ιράν-Νέα Ζηλανδία (04:00).

Πολλές στοιχηματικές επιλογές, ενισχυμένα bet builder ready* και ενισχυμένες αποδόσεις προσφέρονται από το Pamestoixima.gr για τα ματς της κορυφαίας διοργάνωσης.

Δείτε επιλογές με ενισχυμένες αποδόσεις για τα σημερινά και αυριανά παιχνίδια:

Ισπανία-Πράσινο Ακρωτήρι

Over 2,5 γκολ & Under 8,5 κόρνερ

Να σκοράρει ο Νίκο Γουίλιαμς

Η Ισπανία να κερδίσει & Over 3,5 γκολ & Over 9,5 κόρνερ

Βέλγιο-Αίγυπτος

Over 1,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 1,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο

Over 0,5 γκολ Βέλγιο & Over 6,5 κόρνερ Βέλγιο

Να σκοράρει ο Ζερεμί Ντοκού

Γαλλία-Σενεγάλη

Over 2,5 γκολ & Over 9,5 κόρνερ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & η Γαλλία να κερδίσει

Σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1

Στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου το Pamestoixima.gr προσφέρει και τις προωθητικές ενέργειες Boost Νίκης*, Bet Lock*, 2& Έληξε* και Επιστροφή Χρημάτων*, καθώς και καθημερινό promo calendar.

Προσφορά* Γνωριμίας Εντελώς Δωρεάν, Χωρίς Κατάθεση για το Παγκόσμιο

Στο Pamestoixima.gr μπαίνεις στον ρυθμό του Παγκοσμίου με μοναδικά δώρα και δύο πίτσες εντελώς δωρεάν*, για να απολαύσεις τη μεγάλη διοργάνωση στο έπακρο!

Κι επειδή στο Pamestoixima.gr και το δικό σου παιχνίδι τα «σπάει», μπορείς να απολαύσεις τη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση με μια σούπερ τετραπλή προσφορά! Έως 5.150 δώρα* μπορούν να γίνουν δικά σου, όπως και 2 πίτσες εντελώς δωρεάν, με το promo code PIZZAFAN!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. 21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα