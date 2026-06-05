Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για τα ημιτελικά του Roland Garros

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έχει τη μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει το πρώτο Grand Slam της καριέρας του.

Ο Γερμανός τενίστας αντιμετωπίζει τον Γιάκουμπ Μένσικ, ο οποίος υστερεί σε κάθε κατηγορία από τον αντίπαλο του. Ακόμα και στην περίπτωση που ο Ζβέρεφ δεν ξεκινήσει καλά, όπως συνηθίζει, δύσκολα θα την… πατήσει κόντρα στον Τσέχο.

H BETMAT κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης έχουν επιλέξει ως μακροχρόνιο την κατάκτηση του τίτλου από τον Γερμανό, ο οποίος μπορεί να μας οδηγήσει στο ταμείο και στον ημιτελικό του Grand Slam.

Καλά κέρδη!

Η πρόταση της Παρασκευής (05/06)