Ντόντσιτς: «Υπάρχει η EuroLeague, το EuroCup και μετά το NBA Europe, θα έπρεπε να υπάρχει μία λίγκα»

Ο Λούκα Ντόντσιτς, πέρα από την παρουσία του στο NBA, έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται και εκτός παρκέ, έχοντας επενδύσει στη Roma BC και αποκτώντας έτσι ενεργό ρόλο στα διοικητικά δρώμενα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ παραχώρησε συνέντευξη στον Κριν Μάνιξ του «Sports Illustrated» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καταθέτοντας τη δική του άποψη για το μοντέλο που θα μπορούσε να ακολουθηθεί στο μέλλον.

Μάλιστα, ο Ντόντσιτς αποκάλυψε πως στο σπίτι του στο Λος Άντζελες η τηλεόραση δείχνει συχνότερα αγώνες της EuroLeague παρά παιχνίδια του NBA. Με αυτόν τον τρόπο, ο Σλοβένος επιβεβαιώνει ότι, παρά τη μεγάλη του καριέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, παραμένει στενά συνδεδεμένος με το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

«Υπάρχει η EuroLeague, το EuroCup και μετά το NBA Europe. Θα είναι τρεις λίγκες. Αυτό είναι κάπως δύσκολο να λειτουργήσει. Θα έπρεπε να υπάρχει μία λίγκα. Έτσι λειτουργούν σωστά τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόντσιτς αναφέρθηκε, τέλος, και στον Άνταμ Σίλβερ, σημειώνοντας πως ο κομισάριος του NBA δείχνει μεγάλο ενθουσιασμό για το εγχείρημα του NBA Europe, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί περισσότερο στο συγκεκριμένο ζήτημα.