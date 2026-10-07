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Άρης - Μπούργος: Αποθέωση για τον Νίκο Γκάλη - «Αρειανάρα, σας αγαπώ πολύ» (pics)

Ο Νίκος Γκάλης βρέθηκε στο Nick Galis Hall για την αναμέτρηση του Άρη με την Μπούργος και γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους των «κιτρίνων».

Άρης - Μπούργος: Αποθέωση για τον Νίκο Γκάλη - «Αρειανάρα, σας αγαπώ πολύ» (pics)
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Ο Νίκος Γκάλης έδωσε το «παρών» στο Nick Galis Hall για την αναμέτρηση του Άρη με την Μπούργος, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του EuroCup.

Το Αλεξάνδρειο ήταν από νωρίς κατάμεστο, με τους φίλους του Άρη να δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, καθώς η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αναζητούσε τη δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση.

Στις εξέδρες βρέθηκε και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, όμως τα βλέμματα στράφηκαν στον θρυλικό Νίκο Γκάλη.

Ο άλλοτε ηγέτης του Άρη γνώρισε θερμή υποδοχή και αποθεώθηκε από τον κόσμο των «κιτρίνων», με το γήπεδο να τον χειροκροτεί κατά την παρουσία του στις εξέδρες.

«Αρειανάρα, σας αγαπώ πολύ», ήταν τα λόγια που ανέφερε ο Νίκος Γκάλης, μετά τη θερμή υποδοχή που εισέπραξε από τους υποστηρικτές του Άρη, σε σχόλιο που του ζητήθηκε πριν καθίσει στη θέση του.

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