ΑΕΚ – Σαλόν Βίλπας: Με Κατσίβελη η «Ένωση», εκτός ο Ουίλιαμς στην πρεμιέρα του BCL

Η ΑΕΚ κάνει την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα στο BCL, υποδεχόμενη τη Βίλπας στη SUNEL Arena, με στόχο να ξεκινήσει νικηφόρα τη φάση των ομίλων.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει στη διάθεσή του τον Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος επιστρέφει στη 12άδα της Ένωσης μετά την απουσία του από την πρεμιέρα της Stoiximan GBL απέναντι στο Μαρούσι.

Ο διεθνής γκαρντ συμμετείχε σε σημαντικό μέρος του προγράμματος των δύο τελευταίων ημερών και έδειξε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση με την πρωταθλήτρια Φινλανδίας. Αντίθετα, εκτός 12άδας έμεινε ο Ντέρικ Γουίλιαμς, ενώ δεν υπολογίζονται επίσης οι τραυματίες Γκρεγκ Μπράουν και Κισόν Φίζελ, όπως και ο νεαρός Σταύρος Γυμνόπουλος.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Πίνκνεϊ, Σκορδίλης, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης, Ερτέλ.

Με 10 παίκτες η Σαλόν Βίλπας

Η Βίλπας έφτασε στην Αθήνα το απόγευμα της Τρίτης (06/10), ωστόσο δεν πραγματοποίησε προπόνηση στη SUNEL Arena την παραμονή του αγώνα. Η καθυστέρηση στην πτήση της ομάδας είχε ως αποτέλεσμα να μετακινηθεί χρονικά όλο το πρόγραμμα. Η πρωταθλήτρια Φινλανδίας θα παραταχθεί με 10 παίκτες απέναντι στην ΑΕΚ, έχοντας ως σημείο αναφοράς τον Λέλαντ Oυόκερ.

Η σύνθεση της Βίλπας: Τσάβις, Ουόκερ, Στεφάνοβιτς, Τζέφρις, Κοϊβίστο, Άαλτο, Λίντμπεργκ, Λάινε, Ινάμα, Λααβάινεν.