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Περιστέρι - Μπάμπεργκ 93-87: Έδειξε χαρακτήρα και πήρε τεράστια νίκη στην πρεμιέρα του BCL

Το Περιστέρι πήρε μία δύσκολη νίκη απέναντι στη Μπάμπεργκ με 93-87 για την πρώτη αγωνιστική του BCL.

Περιστέρι - Μπάμπεργκ 93-87: Έδειξε χαρακτήρα και πήρε τεράστια νίκη στην πρεμιέρα του BCL
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Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου χρειάστηκε να δείξει χαρακτήρα σε ένα παιχνίδι με μεγάλες διακυμάνσεις, καθώς από το +22 βρέθηκε στο -5, πριν τελικά πάρει ξανά τον έλεγχο και φτάσει σε μια σημαντική ευρωπαϊκή νίκη.

Η Μπάμπεργκ είχε τον έλεγχο στο ξεκίνημα και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 22-18. Το Περιστέρι, όμως, άλλαξε άμεσα την εικόνα του στο δεύτερο δεκάλεπτο και με ένα εντυπωσιακό σερί 13-0 πέρασε μπροστά με 29-22.

Οι Γερμανοί αντέδρασαν και πλησίασαν ξανά, όμως οι γηπεδούχοι πάτησαν ξανά το γκάζι στο φινάλε του ημιχρόνου και με νέο σερί 10-0 πήγαν στα αποδυτήρια με +11 (53-42).

Η κυριαρχία του Περιστερίου συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο. Με διαδοχικά τρίποντα έτρεξε επιμέρους 21-0, φτάνοντας στο 64-42 στο 24'. Η Μπάμπεργκ χρειάστηκε επτάμισι λεπτά για να βρει σκορ, όμως στη συνέχεια έβγαλε αντίδραση και με ένα δικό της σερί 14-0 μείωσε σε 69-64 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Το τελευταίο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε θρίλερ. Η Μπάμπεργκ έφερε το παιχνίδι στο 70-68 και στη συνέχεια, με σερί 12-0, πέρασε μπροστά με 82-77. Το Περιστέρι, όμως, δεν λύγισε.

Ο Φιντς έδωσε ξανά το προβάδισμα στους γηπεδούχους με τρίποντο για το 86-84, ενώ ο Χοχστάντερ απάντησε άμεσα για το 86-87. Ο Πέιν ισοφάρισε σε 87-87 και στα 39'' πριν από το τέλος ο Νικολαΐδης πέτυχε ένα τεράστιο τρίποντο με ταμπλό, μετά από επιθετικό ριμπάουντ του Πέιν, για το 90-87.

Η Μπάμπεργκ δεν κατάφερε να βρει απάντηση, με το Περιστέρι να διαχειρίζεται ιδανικά τα τελευταία δευτερόλεπτα και να φτάνει στο τελικό 93-87.

Με αυτόν τον τρόπο, το Περιστέρι ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία του στο Basketball Champions League, πανηγυρίζοντας μια νίκη που ήρθε μέσα από μια εντυπωσιακή ανατροπή στο φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 53-42, 70-64, 93-87.

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