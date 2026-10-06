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ΠΑΟΚ: Η δωδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά» για την αναμέτρηση με την Μπόσνα

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπόσνα στο Σεράγεβο με στόχο το 2/2 στο φετινό EuroCup. Δείτε τη δωδεκάδα που θα έχει στη διάθεσή του ο Αντρέα Τρινκιέρι.

ΠΑΟΚ: Η δωδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά» για την αναμέτρηση με την Μπόσνα
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Από την Μπόσνα Σαράγεβο φιλοξενείται ο ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική του EuroCup, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να στοχεύει στη νίκη και το 2/2 στη διοργάνωση.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στην «Zetra Arena», έγινε γνωστή η δωδεκάδα που θα διαχειριστεί ο Αντρέα Τρινκιέρι για το παιχνίδι κόντρα στους Βόσνιους, με τον Ιταλό τεχνικό να «κόβει» από την αποστολή τόσο τον Νάσο Μπαζίνα, όσο και τον Κλίφορντ Ομορούγι.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ: Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης

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