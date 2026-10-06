ΠΑΟΚ: Η δωδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά» για την αναμέτρηση με την Μπόσνα

Από την Μπόσνα Σαράγεβο φιλοξενείται ο ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική του EuroCup, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να στοχεύει στη νίκη και το 2/2 στη διοργάνωση.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στην «Zetra Arena», έγινε γνωστή η δωδεκάδα που θα διαχειριστεί ο Αντρέα Τρινκιέρι για το παιχνίδι κόντρα στους Βόσνιους, με τον Ιταλό τεχνικό να «κόβει» από την αποστολή τόσο τον Νάσο Μπαζίνα, όσο και τον Κλίφορντ Ομορούγι.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ: Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης