BCL: Με ΑΕΚ και Περιστέρι η Regular Season - Στα προκριματικά Προμηθέας και Κολοσσός

Με ανακοίνωσή του, το BCL έκανε γνωστές τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση τη σεζόν 2026-27, καθώς και όσες θα διεκδικήσουν μια θέση στη Regular Season μέσω των προκριματικών.

Όσον αφορά το ελληνικό ενδιαφέρον, η χώρα μας θα έχει τουλάχιστον δύο εκπροσώπους, με την ΑΕΚ και το Περιστέρι να έχουν εγγυημένη θέση στη διοργάνωση, ωστόσο οι ομάδες μπορούν να γίνουν τέσσερις, με τον Προμηθέα Πατρών και τον Κολοσσό Ρόδου να διεκδικούν μια θέση μέσω της προκριματικής διαδικασίας.

Η κάτοχος του τροπαίου Βίλνιους Ρίτας θα βρίσκεται για ακόμη μια χρονιά στην κορυφαί διοργάνωση της FIBA, ενώ από ισπανικής πλευράς, η Μούρθια έκανε το βήμα παραπάνω συμμετέχοντας πέρυσι στο Europe Cup.

Αναλυτικά οι 30 ομάδες της κανονικής διάρκειας, καθώς και αυτές που διεκδικούν θέση από τα προκριματικά: