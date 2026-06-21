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Παναθηναϊκός AKTOR: Η ημέρα και η ώρα παρουσίασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Την Δευτέρα (22/6) και ώρα 13:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR αναμένεται να παρουσιάσει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως το νέο του προπονητή στο Platinum Lounge Members Club του Telekom Center Athens.

Παναθηναϊκός AKTOR: Η ημέρα και η ώρα παρουσίασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς
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Η μεγάλη στιγμή που περίμεναν όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού έφτασε, με την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον «πράσινο» πάγκο να παίρνει πλέον επίσημη μορφή.

Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι η επίσημη παρουσίαση του Σέρβου τεχνικού θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (22/06) στις 13:00, στο Platinum Lounge Members Club του Telekom Center Athens.

Εκεί, ο «Ζοτς» θα ανοίξει τα χαρτιά του, θα αναλύσει το πλάνο του για τη νέα εποχή του συλλόγου και θα απαντήσει στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου, σε μια εκδήλωση που αναμένεται να συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

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