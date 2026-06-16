· Σλοβενία

Απέκτησε τη σλοβενική υπηκοότητα ο Τζάκσον Χέιζ

Ο 26χρονος σέντερ των Λος Άντζελες Λέικερς, Τζάκσον Χέιζ απέκτησε τη σλοβενική υπηκοότητα.

Απέκτησε τη σλοβενική υπηκοότητα ο Τζάκσον Χέιζ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη σλοβενική υπηκοότητα απέκτησε και επίσημα ο Τζάκσον Χέιζ, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη διαδικασία πολιτογράφησής του και ανοίγοντας τον δρόμο για τη μελλοντική του συμμετοχή στην Εθνική ομάδα μπάσκετ της χώρας.

Ο 26χρονος σέντερ των Λος Άντζελες Λέικερς έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο στην πρεσβεία της Σλοβενίας στην Ουάσινγκτον, αφού προηγουμένως είχαν εγκριθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την απόκτηση της ιθαγένειας μέσω της διαδικασίας εξαιρετικής πολιτογράφησης.

Ο Αμερικανός άσος, ύψους 2,13 μέτρων, προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν στο NBA, καθώς κατέγραψε συνολικά 75 συμμετοχές με τη φανέλα των Λέικερς, εκ των οποίων οι 65 στην κανονική περίοδο και οι 10 στα playoffs. Σε περίπου 18 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, είχε μέσο όρο 7,4 πόντους και 4,1 ριμπάουντ, αποτελώντας μια αξιόπιστη λύση στη ρακέτα της ομάδας του Λος Άντζελες.

Όσα είπε ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης της Σλοβενίας, Άλες Κρίζναρ:

«Πιστεύω ότι με τη νεότητά του, τις αγωνιστικές του ικανότητες, αλλά και τη μεγάλη του επιθυμία και τη σωστή νοοτροπία, θα αποτελέσει μακροπρόθεσμα ένα σημαντικό μέλος της εθνικής μας ομάδας».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:39 MUNDIAL

Γαλλία - Σενεγάλη: Άνοιξε λογαριασμό ο Εμπαπέ μετά από τρομερή πάσα του Ολίσε (video)

23:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Νίκο Παζ θέλει να παραμείνει στην Κόμο και τη νέα σεζόν

22:56 MUNDIAL

Γαλλία - Σενεγάλη: Ο Τζάκσον τη μεγαλύτερη ευκαιρία του ημιχρόνου - Τυχερός ο Μενιάν (video)

22:47 NBA

NBA: Εποχή Τιάγκο Σπλίτερ στους Σικάγο Μπουλς

22:18 ΜΠΑΣΚΕΤ

Απέκτησε τη σλοβενική υπηκοότητα ο Τζάκσον Χέιζ

22:01 ONSPORTS

Στην Ελλάδα παραμένει ο Μπογκντάνοβιτς - Στη Μύκονο με τον Μιλουτίνοφ (pic)

21:42 MUNDIAL

LIVE Γαλλία - Σενεγάλη

21:17 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας: Ανακοινώθηκε ο Χάρης Παρασκευόπουλος

21:06 CONFERENCE LEAGUE

Conference League: Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στον δεύτερο προκριματικό γύρο

20:57 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες του Γαλλία-Σενεγάλη

20:50 ΣΠΟΡ

Στην ΑΕΚ η Γεωργία Μητακίδου

20:48 ΣΠΟΡ

Πρώτος στην Οστράβα ο Καραλής που πέρασε τα 5,82 μ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας