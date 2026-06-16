Απέκτησε τη σλοβενική υπηκοότητα ο Τζάκσον Χέιζ

Τη σλοβενική υπηκοότητα απέκτησε και επίσημα ο Τζάκσον Χέιζ, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη διαδικασία πολιτογράφησής του και ανοίγοντας τον δρόμο για τη μελλοντική του συμμετοχή στην Εθνική ομάδα μπάσκετ της χώρας.

Ο 26χρονος σέντερ των Λος Άντζελες Λέικερς έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο στην πρεσβεία της Σλοβενίας στην Ουάσινγκτον, αφού προηγουμένως είχαν εγκριθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την απόκτηση της ιθαγένειας μέσω της διαδικασίας εξαιρετικής πολιτογράφησης.

Ο Αμερικανός άσος, ύψους 2,13 μέτρων, προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν στο NBA, καθώς κατέγραψε συνολικά 75 συμμετοχές με τη φανέλα των Λέικερς, εκ των οποίων οι 65 στην κανονική περίοδο και οι 10 στα playoffs. Σε περίπου 18 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, είχε μέσο όρο 7,4 πόντους και 4,1 ριμπάουντ, αποτελώντας μια αξιόπιστη λύση στη ρακέτα της ομάδας του Λος Άντζελες.

Όσα είπε ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης της Σλοβενίας, Άλες Κρίζναρ:

«Πιστεύω ότι με τη νεότητά του, τις αγωνιστικές του ικανότητες, αλλά και τη μεγάλη του επιθυμία και τη σωστή νοοτροπία, θα αποτελέσει μακροπρόθεσμα ένα σημαντικό μέλος της εθνικής μας ομάδας».