Θλίψη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Πέθανε ο Πορτέλα - Συλλυπητήρια από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Ο Πορτέλα ήταν δραστήριος παράγοντας του μπάσκετ για πολλές δεκαετίες και υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της ACB και της ULEB.

Γεννημένος το 1934, είχε διατελέσει και προπονητής, κατακτώντας μάλιστα και ένα Κύπελλο Ισπανίας με την Μπαρτσελόνα στην οποία έμεινε στη συνέχεια σε ρόλο παράγοντα.

Συλλυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και ο Ολυμπιακός.

Panathinaikos BC AKTOR expresses its deepest condolences on the passing of Eduardo Portela.



A true pioneer and an iconic figure whose vision and dedication left a lasting mark on European basketball.



Our thoughts and prayers are with his family, loved ones, and the entire… https://t.co/fTEq06TBhg — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 11, 2026

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, στους φίλους, στους συνεργάτες του. Είχα το προνόμιο όχι μόνο να συνεργαστώ επαγγελματικά μαζί του, αλλά και να τον γνωρίσω προσωπικά, οπότε που είναι ακραία δύσκολο να πω με λίγες κουβέντες το μέγεθος της συνεισφοράς του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ» δήλωσε ο πρόεδρος της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

«Το ευρωπαϊκό μπάσκετ θρηνεί τον χαμό ενός πραγματικού πρωτοπόρου, ενός εκπληκτικού ηγέτη, ενός αγαπημένου φίλου. Οι σκέψεις μας βρίσκονται στην οικογένεια και σε όσους είχαν το προνόμιο να τον γνωρίζουν και να έχουν δουλέψει μαζί του» δήλωσε ο CEΟ της EuroLeague Basketball, Τσους Μπουένο.