Παναθηναϊκός AKTOR: Απολογήθηκε δημόσια ο βοηθός του Αταμάν

O βοηθός του Εργκίν Αταμάν είχε τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ και την υποχρέωση να απολογηθεί δημόσια για χειρονομία που έκανε στον τρίτο τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Ο Τσενκ Γιλντιρίμ το έπραξε με ανάρτησή του στα social media στην οποία αναφέρει: «Απολογούμαι στους διαιτητές του τρίτου τελικού του ελληνικού πρωταθλήματος για τη χειρονομία μου».